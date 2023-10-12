Escondites insólitos de la droga: Droga cristal en dispensador de agua

El lograr que las sustancias tóxicas lleguen a su destino es una tarea fundamental para los que se dedican al narcotráfico, lo que los orilla a encontrar los escondites insólitos de la droga.

Fue en Sinaloa en donde guardias nacionales localizaron varias dosis de droga cristal y un paquete de marihuana.

El aseguramiento se realizó en una empresa de mensajería y paquetería ubicada en Culiacán donde binomios caninos de la Guardia Nacional olfatearon entre varios paquetes, elegidos al azar, una caja de cartón en la que era transportado un contenedor de agua. Al notar la inquietud de los perros, elementos de la institución procedieron a revisar el paquete y encontraron que dentro del dispensador había varios paquetes de droga sintética cristal, también conocida como metanfetamina cristalina.

Después de olfatear una segunda caja de cartón, en la misma empresa de mensajería, los canes alertaron sobre la presencia de alguna sustancia y al abrir el contenedor los guardias nacionales encontraron un paquete de marihuana.

Lo asegurado fue llevado ante la Agencia del Ministerio Público de la Federación en la entidad, para continuar las investigaciones correspondientes. Hasta el momento no hay detenidos por estos hechos.

¿Qué es la droga cristal?

La droga cristal es una forma de la d-metanfetamina altamente adictivo. Normalmente se presenta en fragmentos de cristal o "piedras" de diversos tamaños de color blanco azulado, su consumo tiene efectos eufóricos que llegan a tener una duración de 12 horas o más.

La droga cristal por lo general se fuma utilizando pipas semejantes a las que se emplean para crack de cocaína, pero también puede inyectarse. El Centro Nacional de Inteligencia sobre Drogas afirma la encuesta Monitoring the Future (Vigilancia del Futuro) realizada por la Universidad de Michigan, arrojó que cerca del 5 por ciento de los alumnos del último año de la enseñanza media en los Estados Unidos han usado dicha sustancia al menos una vez en la vida.

Los especialistas aseguran que su uso puede ocasionar problemas físicos graves como:

Aceleración del ritmo cardíaco



Presión arterial elevada



Daño a los pequeños vasos sanguíneos del cerebro, lo que puede provocar un derrame cerebral.

También el uso crónico de la droga puede causar inflamación del revestimiento del corazón, hipertermia, convulsiones y la muerte.

Quienes consumen la droga cristal pueden sufrir episodios de conducta violenta, paranoia, ansiedad, confusión, insomnio y en algunos casos síntomas psicóticos que pueden persistir durante meses o años luego de que se haya abandonado la droga.

Después de la cocaína y la PCP, la metanfetamina cristalina es la sustancia que figura en la Lista II de la Ley de Sustancias Controladas.