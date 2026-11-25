Llegó el miércoles 25 de noviembre, el punto de mayor actividad comercial y logística en las autopistas del país. Compartir el asfalto con flotillas y unidades de carga pesada exige máxima precaución, ya que a mitad de semana un choque por alcance o el bloqueo de manifestantes basta para paralizar por completo las principales arterias que conectan al país con el Valle de México.

¿Cómo están las carreteras hoy 25 de noviembre? Casetas y rutas Cierre parcial de circulación en la México-Querétaro En la México-Querétaro, km 203, dirección CDMX. Reducción de carriles por atención de accidente (choque de costado y contra barrera metálica). En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución. Neblina en la México-Cuernavaca Continúa la neblina en la México-Cuernavaca del km 25 al 46. 𝗖𝗼𝗻𝗱𝘂𝗰𝗶𝗿 𝗰𝗼𝗻 𝗻𝗲𝗯𝗹𝗶𝗻𝗮 𝗿𝗲𝗾𝘂𝗶𝗲𝗿𝗲 𝗿𝗲𝗱𝘂𝗰𝗶𝗿 𝗹𝗮 𝘃𝗲𝗹𝗼𝗰𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲 𝗺𝗮𝗻𝗲𝗿𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗶𝗱𝗲𝗿𝗮𝗯𝗹𝗲 𝘆 𝗲𝗻𝗰𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿 𝘀𝗶𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲 𝗹𝗮𝘀 𝗹𝘂𝗰𝗲𝘀 𝗯𝗮𝗷𝗮𝘀 𝗷𝘂𝗻𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗼𝘀 𝗳𝗮𝗿𝗼𝘀 𝗮𝗻𝘁𝗶𝗻𝗶𝗲𝗯𝗹𝗮, 𝗲𝘃𝗶𝘁𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗽𝗼𝗿 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘁𝗼 𝗲𝗹 𝘂𝘀𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝘂𝗰𝗲𝘀 𝗮𝗹𝘁𝗮𝘀. Cierre en Autopista La Tinaja-Isla Autopista La Tinaja - Isla, km 55, dirección La Tinaja. Cierre a la circulación por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada). Toma tus precauciones.

Para que no te quedes varado a mitad de la nada, en Azteca Noticias mantenemos encendida nuestra Alerta Asfalto. Con datos directos y al momento de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Guardia Nacional Carreteras, te ubicamos los tramos cerrados, las vías de escape seguras y el pulso exacto del tráfico federal.