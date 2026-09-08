¡De vuelta a los 80’s! Así puedes crear tu foto ‘ochentera’ con IA; el prompt perfecto

¿Te has preguntado cómo te verías en los 80's? Peinados voluminosos, luces neón y fondos de película, son parte del nuevo trend que ha inundado las redes sociales durante los últimos días, recordando aquella época ochentera; te compartimos cómo hacer tu foto con IA y unirte a la tendencia.

¿Cómo crear mi foto de los 80's con IA? Paso a paso

¡No te quedes sin la tuya! Las famosas fotos de los 80's pueden realizarse totalmente gratis desde la plataforma de ChatGPT, una de las herramientas de Inteligencia Artificial más utilizadas en el mundo; puedes de hacerla desde la versión web o la aplicación de celular.

Para crear tu foto 'ochentera' con IA, lo único que necesitas es una imagen de tu rostro y seguir estos sencillos pasos:



Ingresa a ChtaGPT ; versión web o app de celular.

; versión web o app de celular. Selecciona la fotografía de tu cara; debe ser una imagen clara.

Escribe el prompt ; recuerda que debe ser específico con todos los detalles que quieras añadir.

; recuerda que debe ser específico con todos los detalles que quieras añadir. Carga la fotografía de tu rostro.

Envía la imagen junto con las instrucciones y ¡listo!, la IA creará la imagen.

Una vez que tengas la fotografía, podrás realizarle todos los cambios que quieras, ya sea el color, cabello e incluso tipo de vestimenta.

¿Cuál es el prompt para crear tu foto 'ochentera' con ChtaGPT?

Toma nota. Este es el prompt perfecto para crear tu foto delos 80's con ChatGPT y unirte al trend en redes sociales.

"Convierte esta fotografía en un retrato hiperrealista de estudio tomado en 1986. Conserva exactamente mi rostro, expresión e identidad sin modificarlos. Cambia únicamente el peinado por un estilo típico de los años 80, viste ropa auténtica de esa década y ubícame en un estudio fotográfico con fondo de rayos láser, degradados en tonos azul y rosa, iluminación suave de glamour, colores vibrantes, ligero grano de película Kodak y apariencia de fotografía analógica de alta calidad. Debe parecer una fotografía real tomada en los años 80, no una ilustración ni una caricatura."

En la solicitud para crear la fotografía, puedes incluir los siguientes detalles:



Peinados con volumen.

Maquillaje característico de la época.

Fondos con luces neón o el estilo que quieras.

Textura de la fotografía; puede ser análoga.

Recomendaciones para que tu foto 'ochentera' salga perfecta

Si quieres que tu foto de los 80's se vea increíble y salga lo mejor posible, te compartimos algunas recomendaciones para obtener un mejor resultado.

