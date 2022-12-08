¿Qué se necesita para pedir refugio en México y quién lo puede hacer?

Muchas veces es necesario salir de un país para buscar refugio, ante esto, México abre las puertas a aquellas personas que soliciten ser refugiado en el país. Por medio de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), el gobierno de México da a conocer cómo pedir refugio.

A través de la página oficial de la Comar, se dan a conocer los requisitos para ser reconocido como refugiado en México. En primer lugar, se aclara que cualquier extranjero que, encontrándose en territorio nacional, tiene derecho a solicitar que se le reconozca la condición de refugiado.

¿Cómo pedir refugio en México?

Para pedir refugio en México es necesario presentar una solicitud ante la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados o ante Instituto Nacional de Migración, en este caso el Instituto canalizará la solicitud a la Coordinación General.

Una vez recibida la solicitud, se garantiza la no devolución del solicitante a su país de origen o al lugar donde su vida, seguridad o integridad se vean amenazadas. De acuerdo con la Comar, se aplican los principios de confidencialidad y no discriminación.

Si eres extranjero, puedes pedir refugio en México|Pexels

El solicitante debe acudir ante la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para llenar un cuestionario y ser entrevistados de manera personal y deberá aportar los elementos necesarios para tomar en cuenta su solicitud de refugio en México.

¿Qué requisitos se necesitan para pedir refugio en México?

Para solicitar refugio en México es necesario cumplir con los siguientes requisitos:



Ser extranjero.

Estar en territorio mexicano, es necesario que todos los miembros de la familia que deseen solicitar refugio se encuentren en México, pues la Comar no podrá realizar acciones si las personas se encuentran en el país de origen.

se encuentren en México, pues la Comar no podrá realizar acciones si las personas se encuentran en el país de origen. Manifestar por escrito la intención de ser refugiado en México.

en México. Es necesario realizar la solicitud en un plazo de 30 días hábiles, por lo que si se encuentra fuera de este plazo, se deberán explicar los motivos por los que no se presentó la solicitud a tiempo.

Cabe destacar que dentro del plazo de 45 días hábiles, posteriores a la presentación de la solicitud, la Coordinación General debe emitir una resolución fundada y motivada respecto al reconocimiento o no de la condición de refugiado.