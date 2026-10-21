Ofrenda para mascotas 2026: cuándo ponerla y cómo prepararla

Si quieres recordar a tu perro, gato u otras mascotas que formaron parte de tu vida, puedes preparar una ofrenda en casa. Conoce qué elementos puedes colocar, cómo organizar la ofrenda y qué debes tomar en cuenta para dedicarle un espacio especial durante las celebraciones de Día de Muertos.

El perro es considerado el mejor compañero en la vida y después de la muerte. De acuerdo con el laboratorio de Paleozoología del IIA, menciona que la creencia de que los animales son mensajeros de la muerte o que traen malos presagios.

¿Cuándo se pone la ofrenda para las mascotas este Día de Muertos?

La ofrenda para mascotas se coloca tradicionalmente el 27 de octubre, fecha en la que, según la creencia popular, las almas de los perros, gatos y otros animales de compañía regresan al mundo de los vivos para visitar a su familia.

¿Qué lleva la ofrenda para mascotas y cuál es su significado?

La ofrenda para mascotas se puede preparar con fotografías, agua, alimentos y objetos que recuerden al animal de compañía. Cada familia puede adaptar su altar según sus costumbres y presupuesto:



Fotografía: Permite recordar a la mascota a la que se dedica el altar y mantener presente su memoria.

Flores de cempasúchil: De acuerdo con la tradición, sus pétalos y colores sirven para guiar a las almas de regreso a casa.

Agua: Se coloca simbólicamente para que las mascotas puedan calmar su sed después de su recorrido.

Comida favorita: pueden ser croquetas, alimento enlatado o algún premio que le gustaba. Representa una forma de recordar sus preferencias y darle la bienvenida.

Juguetes y collar: Son objetos personales que ayudan a evocar los momentos compartidos y la personalidad del animal.

Veladoras: Simbolizan la luz que guía a las almas durante su regreso al hogar.

Papel picado: representa el aire y aporta color a la ofrenda.

Mantel: Sirve como base para colocar los objetos y decorar el altar. Puede elegirse de acuerdo a los gustos de cada familia.

Algunas familias retiran la ofrenda después del 2 de noviembre, una vez que terminen las principales fechas del Día de Muertos.