¿Tu celular termina en “3”? Así puedes registrar tu línea antes del 30 de septiembre 2026; todo lo que debes saber

¡Comienza la cuenta regresiva! Los números telefónicos que terminan en "3" tienen hasta este 30 de septiembre 2026 para registrar su línea. Completar este trámite a tiempo podría salvarte de la suspensión de ciertos servicios en tu celular.

¿Qué pasa si no registras tu número si termina en "3"?

Si no registras tu celular antes de la fecha límite, los usuarios dejarán de recibir llamadas, mensajes de texto e internet, siempre y cuando no exista una conexión a alguna red Wi-Fi.

Además, los usuarios podrían perder el accesos a bancos, redes sociales y otras aplicaciones de la vida diaria que requieran un código enviado al SMS.

¿Tu línea o la de alguien que conoces termina en 3? 📱



Comparte esta información con familiares y amigos para que revisen su línea y realicen su vinculación a tiempo. ⏱️



Tienen hasta el 30 de septiembre.

Entre todas y todos, contribuimos a una mejor seguridad. 🤝✅



🔗 Ubica… pic.twitter.com/6Uygo9p98o — CRTGobMX (@CRTGobMX) September 25, 2026

Paso a paso: ¿Cómo registrar tu línea telefónica?

No pierdas tu línea. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) compartió los pasos para poder realizar el registro de los celulares que terminen en "3" antes de fin de mes.



Conecta tu teléfono a una red Wi-Fi ; también puedes hacerlo con datos móviles si aún están disponibles.

a una ; también puedes hacerlo con datos móviles si aún están disponibles. Ingresa al portal web o aplicación telefónica.

Agrega tu número telefónico.

Toma una foto de tu credencial vigente por ambos lados, para verificar el documento.

por ambos lados, para verificar el documento. Valida tu identidad utilizando la cámara de tu celular; sigue las instrucciones que muestre en la pantalla y listo.

El portal oficial de la CRT cuenta con tutoriales específicos para cada una de las compañías telefónicas en las que esté dado de alta tu número de celular.

Si tienes dudas, puedes llamar al número "079" para recibir atención personalizada las 24 horas del día.

¿Todavía tienes dudas sobre el proceso para vincular tu línea si termina en 1️⃣?



Marca al 079, disponible las 24 horas del día o escríbenos a:

dudasvinculacion@crt.gob.mx



Recuerda que tienes hasta el 31 de agosto para vincularte. ⏱️🗓️#YoRegistro pic.twitter.com/MbjQVx36kI — CRTGobMX (@CRTGobMX) August 28, 2026

Requisitos y documentos para completar el registro

Para completar el registro de las líneas telefónicas en México, lo único que necesitas para realizar el trámite son los siguientes documentos:



Identificación oficial vigente: Credencial para votar (INE).

Credencial para votar (INE). CURP: Clave Única de Registro de Población.

Clave Única de Registro de Población. Prueba de vida (selfie): Obligatoria únicamente si realizas el trámite de forma remota/digital para validar tu identidad con la identificación

Calendario para el registro de celulares 2026 en México

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones compartió el calendario oficial para el registro de líneas de celulares a lo largo del 2026.

