Reporta baches en CDMX desde tu celular: pasos para solicitar su reparación

Los baches pueden convertirse en un problema para automovilistas, ciclistas y peatones, pero si encuentras uno en la CDMX no s necesario únicamente con la queja: conoce cómo puedes solicitar su reparación.

¿Tienes un bache frente a tu casa? Así puedes reportarlo desde tu celular

El Gobierno de la Ciudad de México concentra solicitudes de servicios públicos a través de Locatel y el Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC).

De acuerdo con la información oficial, los reportes pueden realizarse por medio del *311 o al número 5556581111, además de la plataforma digital de atención ciudadana.

Pero, ¿qué te van a pedir y qué tienes que hacer si quieres reportar un bache? Este es el proceso que se debe de seguir para levantar un reporte.

¿Cómo reportar un bache en CDMX?

El primer paso es comunicarte con el servicio de atención ciudadana. Puedes llamar directamente al *0311 para que te puedan brindar atención y comunicarte con las personas correspondientes.

Durante la atención te pedirán información para identificar el punto donde se encuentra específicamente el bache y generar la solicitud.

Para realizar el reporte, ten a la mano:



Número de telefono

Correo electronico

Ubicación del bache

Referencias que permitan localizar el sitio

Fotografías

Uno de los pasos que indican es la toma de tres fotografías del lugar donde se encuentra el bache.

Las imágenes deben permitir identificar el desperfecto y ubicar la zona. Una vez tomadas, tendrás que enviarlas mediante WhatsApp al 5550078967, además de mandar las iniciales de tu nombre, espacio y la palabra "bache".

De esta manera, las autoridades pueden relacionar las imágenes con la solicitud que estás realizando. Una vez que proporciones los datos y envíes las fotografías, se te asignará un folio de atención.

Este número es importante porque permite dar seguimiento a la solicitud. El sistema 311 Locatel cuenta con una opción para consultar el estatus de los reportes mediante el folio.

Un bache no solo es una molestia en el camino: puede cambiar un trayecto, provocar una maniobra inesperada o convertirse en un riesgo para quienes transitan por la zona.

