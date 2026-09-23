¿Tu celular tiene malware? Desconéctalo de internet y sigue estos 6 pasos

Descargaste un archivo o app y tu cel se puso lento? ¡Ojo! Puede ser malware. Si sospechas que tu celular tiene malware, actuar de inmediato puede ayudar a reducir el riesgo de fraudes. Estas son las medidas que puedes tomar para proteger tu información y tus cuentas.

¿Qué es malware?

El malware es un tipo de software malicioso diseñado para dañar un dispositivo, robar información o realizar acciones sin el consentimiento del usuario.

Puede presentarse de distintas formas, por ejemplo:



Virus: puede alterar o dañar archivos

Troyanos: se hace pasar por programas o archivos legítimos para acceder al dispositivo

Spyware: puede recopilar información o vigilar la actividad del usuario

Ransomware: puede bloquear o cifrar archivos y pedir un pago para recuperarlos

⚠️ ¿Descargaste un archivo o app y tu cel se puso lento? ¡Ojo! Puede ser malware. 🦠📱



🛡️💲 No abras enlaces sospechosos. Los estafadores buscan robar tus datos y dinero.



✅☎️ ¡Contacta a tu institución financiera por canales oficiales!#AltoAlFraude pic.twitter.com/tpdpSTZUsC — CONDUSEF (@CondusefMX) September 22, 2026

Medidas para tomar si detectas malware en tu celular

Si detectas que tu dispositivo esta muy lento o sospechas de una aplicación o enlace raro, es mejor que tomes estas medidas que Condusef señala.

Desconecta tu dispositivo de internet

Cuando ya detectaste malware, lo primero es desconectar el dispositivo de internet. Para hacerlo, activa el modo avión o apaga las conexiones de Wi-Fi y datos móviles.

Contacta a tu banco si detectas una operación no reconocida

Si identificas una operación bancaria extraña o que no reconoces, comunícate con tu banco a través de sus canales oficiales para recibir atención.

Cambia tus contraseñas

Cambia las contraseñas de todas tus cuentas. Se recomienda comenzar por la contraseña del correo electrónico, ya que puede estar vinculada con otras cuentas y servicios.

Activa las alertas de seguridad

Revisa y activa las alertas de seguridad disponibles en tus cuentas y dispositivos para recibir avisos relacionados con posibles actividades inusuales.

Analiza el dispositivo

Realiza un análisis de tu dispositivo utilizando un antivirus para identificar posibles amenazas.

No abras nuevamente el enlace sospechoso. Si el posible malware llegó por medio de un enlace o una aplicación, no vuelvas a abrir el enlace ni instales nuevamente la aplicación sospechosa.

