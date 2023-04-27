Esta es la manera en la que se elige a los diputados en México

La Cámara de Diputados, o también conocida como Cámara Baja en México, es la instancia encargada de conducir las sesiones y asegurar el debate, discusiones y votaciones en el pleno. Ante esto, es importante saber cuántos diputados son necesarios para que funcione la Cámara y cómo se eligen.

¿Cómo se elige a los diputados?

Los diputados son electos mediante la mayoría relativa, es decir, el tipo de votación que tiene por principio elegir a los 300 que tengan el mayor número de votos emitidos. El periodo de un diputado es de tres años.

Cabe recordar que a principios de abril de 2023, por mayoría calificada, se aprobó la modificación del artículo 55 que habla sobre la reducción de edad para ser diputado, pues antes era de 21 años; sin embargo, ahora la edad mínima es de 18 años.

La edad mínima para ser diputado es de 18 años|Cámara de Diputados

¿Qué se necesita para ser diputado en México?

Los requisitos para ser diputado en México son:



Ser ciudadano mexicano por nacimiento.

Tener 18 años cumplidos el día de la elección.

Ser originario de la entidad federativa en donde se haga la elección.

No estar en servicio activo en el Ejército Federal.

No ser titular de alguno de los organismos a los que esta constitución otorga autonomía.

No ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni

Magistrado, ni Secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni Consejero Presidente o consejero electoral en los consejos General, locales o distritales del Instituto Nacional Electoral, ni Secretario Ejecutivo, Director Ejecutivo o personal profesional directivo, salvo que se separe del cargo de manera definitiva tres años antes del día de la elección.

Magistrado, ni Secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni Consejero Presidente o consejero electoral en los consejos General, locales o distritales del Instituto Nacional Electoral, ni Secretario Ejecutivo, Director Ejecutivo o personal profesional directivo, salvo que se separe del cargo de manera definitiva tres años antes del día de la elección. No ser ministro de algún culto religioso.

No haber sido condenado por algún delito.

En Coahuila se elegirán 25 diputados locales|Cámara de Diputados

¿Cuántos diputados hay en México?

La Cámara de Diputados se integra por 500 diputados, de los cuales 300 son electos por mayoría relativa en los 300 distritos electorales del país y 200 electos por el sistema de representación proporcional.

Cabe destacar que ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios y tampoco podrá contar con un número de diputados que represente un porcentaje del total de la Cámara que exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación nacional emitida.

¿Cuáles son las funciones de los diputados?

La función principal de un diputado es la de legislar, es decir, presentar propuestas para reformar, crear o eliminar leyes que sean necesarios en beneficio de los ciudadanos.

El próximo 4 de junio se votarán 25 diputaciones locales en las elecciones 2023 en el estado de Coahuila, por lo que es importante conocer quiénes son.