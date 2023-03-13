Elecciones 2023: ¿Cuánto gana un diputado local en Coahuila?

El próximo 4 de junio se llevarán a cabo las elecciones 2023 en Coahuila y Estado de México (Edomex), donde además de elegirse la gubernatura, se votará en el segundo estado las 25 diputaciones locales. Ante esto, puede surgir la duda de ¿cuánto gana un diputado local en Coahuila?

La legislatura de Coahuila se integra por 25 diputados elegidos por sufragio directo, es decir, por todos los ciudadanos coahuilenses de ambos sexos mayores de 18 años de edad que tengan su credencial para votar.

En Coahuila, 16 diputados locales son por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI); dos son del Partido Acción Nacional (PAN); cuatro de Movimiento Regeneración Nacional (Morena); dos de Unidad Democrática de Coahuila (UDC) y una dipuada local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

¿Cómo se integra la Legislatura de Coahuila?

|Twitter @EduardoOlmosC

¿Cuánto gana un diputado local en Coahuila?

Hay 16 diputados de mayoría y nueve conocidos como diputados plurinominales, que son postulados por sus partidos políticos de acuerdo a las listas proporcionadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

De acuerdo con el tabulador de personal de confianza, mandos superiores y superarios del Gobierno de Coahuila, el cual tiene vigencia a partir del 01 de febrero de 2023, los diputados locales tienen un sueldo de 91 mil 313 pesos al mes, esto, sin contar otros beneficios.

Cabe recordar que fue el pasado 2021 cuando los diputados locales de Coahuila entraron al cargo, mismo que dura tres años y desde 2014 se acordó que cada diputado puede reelegirse hasta por cuatro periodos consecutivos, es decir, 12 años.

Cada diputado, por el principio de mayoría, es electo dentro un distrito electoral (cuyo número es de 16 distritos), con la mayoría simple de los votos.

Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila|Twitter @mrikelme

¿Quiénes son los diputados locales en Coahuila 2023?

Esta es la lista de los diputados locales en Coahuila 2023:



Distrito I: Emilio, del partido UDC.

Distrito II: María Esperanza Chapa García, PRI.

Distrito III: Jesús María Montemayor Garza, PRI.

Distrito IV: Jorge Antonio Abdala Serna, PRI.

Distrito V: María Guadalupe Oyervides Valdez, PRI.

Distrito VI: Ricardo López Campos, PRI.

Distrito VII: Raúl Onofre Contreras, PRI.

Distrito VIII: Olivia Martínez Leyva, PRI.

Distrito IX: Eduardo Olmos Castro, PRI.

Distrito X: Mario Cepeda Ramírez, PRI.

Distrito XI: Héctor Hugo Dávila Prado, PRI.

Distrito XII: Edna Ileana Dávalalos Elizondo, PRI.

Distrito XIII: Luz Elena Guadalupe Morales Núñez, PRI.

Distrito XIV: María Bárbara Cepeda Boehringer, PRI.

Distrito XV: Martha Loera Arámbula, PRI.

Distrito XVI: Álvaro Moreira Valdés, PRI.

Mayra Lucila Valdés González, PAN.

Claudia Elvira Rodríguez Marquez, PVEM.

Lizbeth Ogazón Nava, Morena.

Rodolfo Gerardo Walss Aurioles, PAN.

Francisco Javier Cortez Gómez, Morena.

Laura Francisca Aguilar Tabares, Morena.

Teresa de Jesús Meraz García, Morena.

Luz Natalia Virgil Orona, PAN.

Yolanda Elizondo Maltos, UDC.

A través de la página oficial del portal ciudadano del INE, se puede buscar al diputado local correspondiente en Coahuila por apellidos o nombre, estado, cabecera municipal, grupo parlamentario o bien, con la credencial del INE por el estado y la sección que marca la identificación.