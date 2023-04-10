¿Cuáles fueron los primeros partidos políticos en México?

Los partidos políticos en México contribuyen de manera importante a la formación de la opinión pública hoy en día; ante esto, es relevante saber cuál fue el primero en existir y cómo se han ido transformando hoy en día.

De acuerdo con un documento de la Cámara de Diputados, en nuestro país han existido centenares de partidos políticos; sin embargo, no todos son vigentes hasta el día de hoy, pues se han ido transformando a lo largo de la historia.

¿Cuál fue el primer partido político en México y cómo se llama actualmente?

Desde 1871 surgieron el Partido Radical de Tabasco y el Partido Republicano Progresista, organizado para sostener la candidatura presidencial de Sebastián Lerdo de Tejada. Hacia principios del siglo XX surgieron varios partidos políticos, pues el país necesitaba un cambio en la organización y las estructuras sociales, lo que llevó finalmente a la Revolución Mexicana.

El 30 de agosto de 1900, Camilo Arriaga convocó a la formación del Partido Liberal, en primera instancia tenía el objetivo de detener el avance del clero. Tras el lanzamiento de su manifiesto, el grupo político se llamó Partido Liberal Constitucionalista; sin embargo, sus miembros fueron perseguidos.

Los partidos políticos tuvieron su origen a principios del siglo XX

El 22 de enero de 1909 se constituyó el Partido Democrático; sus integrantes eran de filiación porfirista y rechazaban la violencia revolucionaria. En mayo del mismo año, Francisco I. Madero organizó el Partido Antirreeleccionista, y para 1911 el Partido Católico Nacional se fundó al mando de Emmanuel Amor, Gabriel Fernández y otros.

A pesar de continuar con la creación de otros partidos políticos, el único que se transformó hasta nuestros tiempos es el Partido Revolucionario Institucional (PRI). El cual antes fue también llamado Partido Nacional Revolucionario (PNR) y Partido de la Revolución Mexicana (PRM).

¿Qué partido se creó en el año 1929?

El PNR fue un partido político mexicano activo entre 1929 y 1938. El 18 de enero de 1946, tras una asamblea del PRM surgió el PRI. Tras una larga racha de éxito, el tricolor perdió las elecciones presidenciales del 2000, después de 70 años en el poder.

Tan solo en Estado de México (Edomex), el PRI ha estado al mando desde 1942, por lo que es un partido clave para las elecciones 2023, próximas a ocurrir el domingo 4 de junio.

