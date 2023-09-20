¿Te interesa ser observador electoral en las elecciones 2024 en CDMX? Así puedes hacerlo

Dentro de los preparativos para las elecciones 2024 en CDMX, el Instituto Nacional Electoral (INE) invitó a la ciudadanía para participar como observadores electorales. Si estás interesado en participar en estos comicios, aquí te decimos cómo podrás registrarte.

¿Qué hace un observador electoral?

Los observadores electorales son ciudadanos preparados por el INE para observar el desarrolló de las elecciones el mero día. Deberán estar al tanto de la instalación de las casillas en el área que le tocó, el desarrollo de la jornada, escrutinio y cómputo de la casilla, así como verificar que el resultado se coloque fuera de la casilla.

¡Que no te cuenten! 🔎



🕵🏻‍♀️Regístrate para observar las #Elecciones2024, donde votaremos para elegir Jefatura de Gobierno, Diputaciones Locales y Alcaldías con su Concejo 🗳️https://t.co/fgcVmvAS5t pic.twitter.com/sXPtXxY17X — IECM (@iecm) September 4, 2023

Requisitos para ser un observador electoral en las elecciones 2024 en CDMX

De acuerdo con el INE, se necesitan varios requisitos para poder participar en los próximos comicios:

Primero ser ciudadano mexicano con credencial de elector vigente.

No haber sido miembro de ningún partido político.

No tener investigaciones judiciales o penales por algún delito.

No haber tenido una candidatura a algún puesto de elección popular

Haberse registrado y haber sido seleccionado por el INE

Tomar el curso de capacitación de manera virtual o presencial.

¿Dónde registrarse para ser un observador electoral?

Si estás interesado en ser un observador electoral en las elecciones 2024 en CDMX y cumples con todos los requisitos deberás registrarte en la página www.observadores.ine.mx o acudir al Instituto Electoral más cercano a tu domicilio.

Será necesario que lleves dos fotografías tamaño infantil (solo para presencial), solicitud de acreditación y copia de tu credencial para votar.

El registró para ser observador será del 4 de septiembre hasta el 7 de mayo de 2024, posteriormente comenzarás con el curso de capacitación que se realizará en la página del observador o de manera presencial.

¿Cuánto gana un observador electoral?

Debido a que es una actividad voluntaria, los observadores electorales no reciben un remuneración económica por esta actividad.