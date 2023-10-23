Ciclón tropical “Norma” continúa haciendo estragos en México; así el clima el 23 de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del clima para hoy lunes 23 de octubre de 2023, en donde se pronostican fuertes lluvias, descargas eléctricas y posible caída de granizo en gran parte del territorio, ¿se salvarán algunos estados?

De acuerdo al pronóstico del clima, para este lunes se esperan lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Oaxaca y Chiapas, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo; sin embargo, "Norma" amenaza en su rumbo a Sinaloa donde tocará tierra en las siguientes horas.

¿En qué estados de México lloverá? Esto dice el pronóstico del clima

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) establece que para este lunes 23 de octubre se esperan lluvias muy fuertes en varios estados de la República, así como lluvias muy fuertes en gran parte del territorio, ¿Dónde más se esperan las precipitaciones?



Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Chihuahua, Durango, Sinaloa, Oaxaca y Chiapas.

: Chihuahua, Durango, Sinaloa, Oaxaca y Chiapas. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Sonora, Coahuila, Nayarit, Guerrero, Veracruz (sur) y Quintana Roo.

: Sonora, Coahuila, Nayarit, Guerrero, Veracruz (sur) y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tabasco y Yucatán.

: Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tabasco y Yucatán. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Zacatecas, Jalisco, Colima y Campeche.

¿En qué ciudades se esperan altas temperaturas este lunes 23 de octubre?

Pese a la presencia de fuertes lluvias, el pronóstico de clima en México para hoy 23 de octubre indica que habrá altas temperaturas en gran parte de la República Mexicana, ¿Cuáles serán los estados afectados?



Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, San Luis Potosí, Veracruz y Tabasco.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex hoy 23 de octubre?

Para la Ciudad de México y el Estado de México se pronostica un ambiente frío con cielos parcialmente nublados en el Valle de México. En la tarde, el ambiente cálido, cielo nublado con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes



Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 26 a 28 °C.

Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 12 a 14 °C.

Así estará el clima en Baja California, hoy 23 de octubre

El clima en Baja California iniciará con cielo medio nublado la mayor parte del día en la región; sin embargo, durará poco, pues existe una alta probabilidad de lluvias que azotarán la región.

Por la tarde, el ambiente será cálido a caluroso, siendo templado en zonas altas de Baja California. Viento del noroeste de 15 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h con posibles tolvaneras en la región.