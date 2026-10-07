¿Adiós al traductor de Google? Así puedes traducir mensajes desde WhatsApp; pasos para hacerlo

¡Despídete de copiar y pegar textos! WhatsApp, la plataforma de mensajería más utilizada del mundo, cuanta con una función para traducir mensajes dentro de la aplicación, facilitando la comunicación entre los usuarios; todo lo que debes saber sobre esta herramienta.

La herramienta busca romper las barreras del idioma, permitiendo a las y los usuarios conectarse con las comunidades de todo el mundo.

¿Cómo traducir mensajes de WhatsApp sin salir de la aplicación?

La función para traducir mensajes de WhatsApp cuenta con más de 19 idiomas diferentes, entre los que destacan: Inglés, español, hindi, portugués, ruso y árabe, pero ¿cómo funcione en Android y iPhone?

Pasos para traducir tus chats en Android

Elige el mensaje que quieras traducir.

Mantenlo presionado por unos segundos.

Elige la opción "Traducir"

Elige el idioma al que quieras y traducir el mensaje

En estos dispositivos, la función puede actualizarse para que traduzca los mensajes de forma automática.

¿Cómo traducir mensajes de WhatsApp en iPhone?

Selecciona el mensaje que quieras traducir.

Mantenlo presionado por unos segundos.

Selecciona "Más" en el menú flotante.

Elige la opción "Traducir"

Selecciona el idioma de tu preferencia y listo

La traducción puede realizarse en chats individuales, grupos, así como en todas las actualizaciones de los canales a los que los usuarios estén registrados en WhatsApp.

La plataforma de mensajería de Meta aseguró que los usuarios de Android también podrán activar la traducción automática para una conversación de chat completa. De este modo, todos los mensajes, en otro idioma, que se reciban a futuro, se traducirán de inmediato.

WhatsApp cuenta con más de 19 idiomas diferentes.|WHATSAPP

Otras funciones de WhatsApp

Otra de las nuevas funciones de WhatsApp es el 'nombre de usuario', un identificador único que puedes elegir para tu cuenta, por lo que otras personas podrán utilizarlo para enviarte mensajes o llamarte por medio de la plataforma.

La nueva función permitirá a los usuarios chatear con desconocidos y unirse a grupos, manteniendo en privado el número de celular de las y los usuarios.

Pasos para crear tu nombre de usuarios en WhatsApp