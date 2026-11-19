“El Howard”, también conocido como “El Jaguar”, enfrentará su proceso penal desde la cárcel. El 17 de noviembre, un juez vinculó a proceso a Howard “N” por su probable participación en el delito de asociación delictuosa agravada, tras revisar los datos de prueba que presentó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX).

¿Quiénes son “Los Gallos” y dónde presuntamente operaban?

La investigación señala a Howard “N” como presunto líder de “Los Gallos”, una facción vinculada con “La Unión Tepito”. Según la autoridad, esta célula presuntamente operaba en las colonias Santa María la Ribera, Buenavista y Guerrero, así como en otras zonas de la Ciudad de México y municipios del Estado de México, particularmente Naucalpan.

Quienes indagan el caso relacionan a los integrantes de esta facción con extorsión, cobro de piso a comerciantes y venta de narcóticos.

Así le siguieron la pista hasta Naucalpan

Las indagatorias arrancaron en agosto de 2024 y permitieron identificar a varias personas que presuntamente actuaban de forma coordinada para cometer delitos, entre ellas Howard “N”.

Al analizar información digital y realizar otras labores de investigación, la Fiscalía CDMX reunió datos sobre su posible participación. Mientras tanto, agentes de la Policía de Investigación (PDI) mantuvieron labores de seguimiento y vigilancia hasta ubicarlo y detenerlo el 11 de noviembre de 2026 en Naucalpan, Estado de México.

Es vinculado a proceso "Howard" "N" Es identificado como líder de la facción conocida como “Los Gallos” (FGJ CDMX)

¿Qué sigue en el proceso contra “El Jaguar”?

Además de dictar la vinculación a proceso, la autoridad judicial ordenó que Howard “N” permanezca en prisión preventiva. También fijó un plazo de tres meses para cerrar la investigación complementaria, etapa en la que ambas partes reúnen pruebas adicionales.

Conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, el imputado conserva su presunción de inocencia en cada fase del proceso, mientras un juez no emita una sentencia que determine su responsabilidad.