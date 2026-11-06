Inicia el último día de la semana y la movilidad en la capital exige salir con anticipación. Para que no te quedes atorado en los andenes ni llegues tarde a tu destino, sigue nuestro reporte minuto a minuto con el estatus del Metro CDMX. Conoce aquí los tiempos de espera, afluencia de pasajeros y cualquier incidente durante la jornada de este viernes 6 de noviembre.
¿Cómo va el Metro CDMX? Avance de trenes, fallas y retrasos este viernes 6 de noviembre
Marcha lenta y trenes detenidos en Línea 3 (Hidalgo)
Pasajeros señalan que la Línea 3 avanza con lentitud y hace base en todas las estaciones, destacando tiempos de espera prolongados al interior de los trenes en Hidalgo. El Metro confirmó la alta afluencia en esta ruta e informó el envío de unidades vacías hacia las estaciones de mayor demanda para desahogar el servicio.
Avance lento y vagones saturados en la Línea 6
Esperas de 15 minutos en Pino Suárez
Usuarios expresan molestia por retrasos de hasta 15 minutos esperando el convoy en la estación Pino Suárez con dirección a Cuatro Caminos.
Ante las quejas por el servicio, el Metro CDMX informó que se agiliza el avance desde las terminales y confirmó el envío de trenes vacíos para atender la alta demanda en la ruta.
Alta concentración de usuarios en Línea 2
Línea B: Tren detenido en la estación Olímpica
Usuarios denuncian que un convoy dirección Buenavista lleva varios minutos detenido en la estación Olímpica sin motivo aparente, ya que no hay lluvia ni aglomeraciones. Ante las quejas, el Metro respondió a los pasajeros asegurando que ya se agiliza el avance y la salida de trenes desde las terminales.
Saturación en Ermita; envían trenes vacíos a la Línea 2
La alta demanda de pasajeros comienza a causar cuellos de botella en la Línea 2. A través de redes sociales, los usuarios han reportado andenes repletos en la estación Ermita (con dirección a Cuatro Caminos).
Ante los reportes, el Metro CDMX respondió que ya se está agilizando la marcha de los convoyes desde las terminales de la línea azul.
Línea 3 comienza a llenarse; Zócalo opera con normalidad
Durante las primeras horas de servicio de este viernes, el Metro CDMX registra un arranque ágil y baja presencia de usuarios en las Líneas 4, 5 y 6. Por su parte, la mayor parte de la red (Líneas 1, 2, 7, 8, 9, 12, A y B) mantiene un flujo constante de trenes con una afluencia moderada.
Si viajas por la Línea 3 (Indios Verdes-Universidad), anticípate, ya que el volumen de pasajeros va en aumento, lo que comienza a generar retrasos tanto en los tiempos de espera en andenes como al momento de abordar los vagones.