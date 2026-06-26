Abren zona oculta del Templo Mayor por tiempo limitado y solo para fans del Mundial; así es el Juego de Pelota

¡Atención fanáticos del futbol! Esta oportunidad es solo para los verdaderos aficionados que disfrutan del juego de pelota en todas sus presentaciones y, en este caso, épocas. Habrá recorridos guiados por el Templo de Ehécatl, un centro ceremonial dedicado a la deidad mexica del viento, donde yace el Juego de pelota prehispánico.

#ÚLTIMAHORA 🚨Por tiempo limitado, habrá recorridos por el Templo de Ehécatl y el Juego de pelota de Tenochtitlan



• Hasta el 19 de julio de 2026, el público puede conocer ambos espacios de la antigua capital mexica



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Este sitio tiene como función principal servir como un lugar sagrado para realizar rituales que invocaran al viento, el cual "se encargaba de barrer los cielos" para preparar la tierra y permitir la llegada de las lluvias.

¿Cómo ver el Juego de pelota en el Templo Mayor en CDMX?

Según el comunicado, los interesados solo deberán de reservar su visita al correo de edutemplomayor@inah.gob.mx o direccion.mtm@inah.gob.mx, quienes responderán las solicitudes ofreciendo un horario de visita de martes a sábado a las 09:30, 11:00, 12:00 horas. ¡Tienes hasta el 19 de julio del 2026 para entrar al Museo del Templo Mayor! Recuerda que están ubicados en la calle Seminario 8, en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX).

Cabe destacar que la capacidad es limitada, pues los recorridos ser realizarán en grupos de máximo 15 personas para proteger el área, que el Templo de Ehécatl es un vestigio invaluable de la cultura mexicana, cuya arquitectura circular estaba diseñada para permitir que el viento fluyera sin obstrucciones. Como se encuentra expuesto en el subsuelo y, a menudo, en contacto con el denso entorno urbano, requiere:



Cubiertas de protección

Ventanas arqueológicas

Mantenimiento estructural

Es por esto que la zona, habitualmente restringida por excavaciones arqueológicas, se abrió temporalmente como parte de las actividades del "Mundial Social", con el fin de acercar la cultura mexicana a los aficionados durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, ya que, al terminar la fecha, el espacio volverá a cerrar.

¿Cuánto cuesta el recorrido y quiénes entran gratis?

El recorrido no tiene costo adicional, está incluido en el pago de la entrada al museo, que es de $105.00 pesos por persona, tanto para nacionales como para extranjeros residentes. Sin embargo, hay quienes están exentos de pago, que son:



Estudiantes

Maestros en activo

Niños menores de 13 años

Adultos mayores con credencial del INAPAM

Personas con discapacidad

Jubilados y pensionados

Asimismo, como en todo museo, los domingos tendrá entrada libre abierto a todo público.