¡El festejo es para todos! Qué hacer y qué evitar para sobrevivir al Mundial 2026 sin multas ni accidentes

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ está causado furor entre los aficionados de México y todo el mundo, sin embargo, para garantizar un festejo en el que todos participemos, se implementaron operativos especiales de seguridad y movilidad aplicados durante el Mundial 2026 —llevados a cabo en junio y julio—.

#SeguridadMundial l Si durante los eventos del #Mundial2026 ocurre un #Sismo, sigue estas recomendaciones:

✅ Mantén la calma

✅ Ubica zonas seguras

✅ Sigue las indicaciones de #ProtecciónCivil y de los elementos policiales.

En #CiudadDeMéxico, la seguridad también se juega en… pic.twitter.com/BRgIvIfQVZ — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 23, 2026

Esto se debe a que, al menos en la Ciudad de México (CDMX) se tiene la costumbre de acudir al Ángel de la Independencia a festejar en grande con otros aficionados. Este sitio, ubicado en el Centro Histórico, no es el único con el espíritu mundialista, pues en las inmediaciones del Estadio Azteca y en los más de 40 "Festivales Futboleros" —o Fan Fest— de las alcaldías, también se vive una celebración extraordinaria.

Sin embargo, con el fin de controlar las concentraciones masivas tras las victorias de la Selección Mexicana u otros equipos que estarán en la capital, en Azteca Noticias te damos todas las recomendaciones para evitar los daños e incidentes registrados.

¿Qué pasa si no celebramos sanamente el Mundial 2026?

Las celebraciones ciudadanas en torneos pasados dejaron atropellamientos masivos con decenas de heridos —como ocurrió en Los Cabos— y altercados o afectaciones urbanas en Paseo de la Reforma, donde se llegaron a recolectar cerca de 40 toneladas de basura, junto con el destrozo de jardineras y mobiliario que le costó al personal de limpieza 10 horas subsanar.

Recomendaciones de las autoridades para celebrar el Mundial 2026 en CDMX

Para evitar el colapso del Ángel de la Independencia, las autoridades pidieron a los aficionados acudir a los más de 40 Fan Fest autorizados en las diferentes alcaldías, los cuales contarán con pantallas gigantes y seguridad controlada.

Para garantizar la seguridad, estas son las reglas que debemos de seguir:



No obstruir las vías de evacuación

No subirse al mobiliario urbano: postes o marquesinas

Evitar los retos virales extremos que arriesguen la integridad física

No ingresar a las zonas de transmisión con paraguas

Usar impermeables para cuidar tu salud y tu entorno

Asimismo, se recomienda a los aficionados planificar los traslados con horas de anticipación y priorizar el transporte público, así como vigilar a niños y adultos mayores, fijando un punto de encuentro previo si se pierden.

Otro punto ideal es seguir los protocolos de la Secretaría de Protección Civil CDMX (SGIRPC) ante el riesgo de lluvias intensas o sismos. Cabe destacar que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) seguirá implementando un dispositivo de vigilancia especial con más de 10 mil elementos policiales, los cuales serán apoyados por paramédicos del ERUM y seguidos por patrullajes cibernéticos para monitorear convocatorias masivas en tiempo real.

Finalmente para mitigar el colapso vial y garantizar el regreso de los aficionados, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y Metrobús, operará con horario extendido hasta las 02:00 horas de la madrugada en los partidos clave de la Selección Mexicana.