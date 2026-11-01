¿Cómo despedir a tu mascota de una forma diferente? Así funciona el compostaje de animales

La pérdida de una mascota como perros o gatos puede llevar a las familias a buscar alternativas para despedirse y conservar su recuerdo. En México, el proyecto Hagámonos Composta propone una opción distinta: transformar los restos de los animales de compañía mediante un proceso de compostaje para devolver nutrientes a la tierra.

La iniciativa surgió como parte de un proyecto ambiental enfocado en reducir los residuos orgánicos que llegan a los tiraderos de basura. Sin embargo, hace aproximadamente un año incorporó el compostaje de los cuerpos de perros, gatos, conejos, tortugas, cualquier animal de compañía como una alternativa de despedida para sus familias.

¿Cómo funciona el compostaje de mascotas?

De acuerdo con Gerardo Montes de Oca, fundador y director general de Hagámonos Composta, cada animal cuenta con un compostero individual, también llamado nido, en el que se colocan distintos materiales orgánicos que permiten llevar a cabo la transformación.

El procedimiento utiliza materiales ricos en nitrógeno y carbono, además de microorganismos encargados de realizar el compostaje.

Para supervisar que el proceso se desarrolle adecuadamente, el equipo monitorea diferentes parámetros, entre ellos:



Humedad

Temperatura

Oxigenación

PH

¿Cuánto tiempo tarda en convertirse en composta?

La transformación requiere aproximadamente cinco meses. Durante ese periodo, el equipo da seguimiento a las condiciones necesarias para que el proceso se lleve a cabo.

Una vez que se termine de hacer el proceso, las familias reciben una maceta y costales con la composta obtenida, que pueden utilizar en plantas ornamentales, árboles o jardines.

Compostaje de mascotas, una alternativa para el recuerdo

Además del componente ambiental, el proyecto busca acompañar a las familias durante el duelo por la pérdida de sus animales de compañía.

Isabel Moreno, familiar de Mus, compartió que esta alternativa representa una manera de mantener presente a su compañera a través de una planta o un espacio natural.

"Creo que el hecho de regresar a la vida en cuerpo físico es un simbolismo hermoso de que te siga acompañando en casa a través de una planta", mencionó Isabel Moreno.

De esta manera, Hagámonos Composta plantea una alternativa en la que la despedida de un perro o gato se convierte en un proceso de transformación de la materia y de retorno de nutrientes a la tierra.

Para algunas familias, ver crecer una planta con esa composta también representa una forma de mantener vivo el vínculo con quienes fueron parte de su hogar.

