Las dos ubicaciones en las que Conagua alerta sobre impacto simultáneo del huracán “Rachel” y la tormenta “Simon” para el fin de semana

¡Le llueve sobre mojado a México! La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) lanzó una nueva advertencia meteorológica ante el doble impacto del para entonces huracán “Simon” y la tormenta tropical “Rachel” para este fin de semana.

Ambos sistemas podrían impactar de manera simultánea en México, por lo que se esperan lluvias torrenciales en varios estados del país.

Actualmente, “Simón” permanece como tormenta tropical, pero se prevé que la noche del 8 de octubre alcance la categoría 1 de huracán en la escala Saffir-Simpson.

SMN vigila tres ciclones: dos ellos sí impactarán en México

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigilancia de tres ciclones tropicales que rodean al país. Si bien la tormenta “Isaías” sí provocará fuertes lluvias en Campeche y Yucatán en las próximas 48 horas, se espera que su trayectoria se dirija hacia Estados Unidos.

La tormenta tropical “Simon” se ubica cerca del sur de Guerrero, provocando precipitaciones en toda la parte de la costa. El Centro Nacional de Huracanes (NHC) prevé que el sistema se fortalezca a huracán de categoría 3 en el Pacífico Mexicano para el sábado.

Por su parte, el huracán “Rachel”, que se encuentra activo desde el 27 de septiembre, cambió su trayectoria mientras se encontraba mar adentro, dirigiendo su centro hacia México.

Permanece atento a los efectos de #Lluvias, #Vientos y #Oleaje que ocasionarán las #TormentasTropicales #Simon en el océano #Pacífico, e #Isaias, en el #GolfoDeMéxico. Atiende los #Avisos del #SMNmx y de #ProtecciónCivil ⬇️ https://t.co/m0POgIqD24 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 7, 2026

Ubicación exacta de dónde impactará “Rachel” y “Simón” en México

El Licenciado en Ciencias Atmosféricas, Fabián Vázquez Romaña, informó que “Simón” impactará como huracán de categoría 3 rumbo a la costa de Jalisco y posteriormente se dirigirá hacia Nayarit y Sinaloa, pero irá perdiendo fuerza a medida que avance.

“Rachel”, que actualmente permanece como huracán de categoría 1, tomará rumbo al Pacífico mexicano para ingresar al país como tormenta subtropical el día domingo 11 de octubre.

Este sistema afectará al estado de Baja California, donde sus remanentes podrían dejar lluvias de consideración en esta parte del territorio.

¿A qué hora se convertirá “Simon” en huracán?

La institución meteorológica de Estados Unidos prevé que “Simon” podría intensificarse hasta convertirse en huracán categoría 1 durante la noche del jueves 8 de octubre.

Sin embargo, si el sistema continúa ganando fuerza, podría experimentar una rápida intensificación en las próximas horas.

De mantenerse este pronóstico, durante el fin de semana, el ciclón podría alcanzar la categoría de huracán mayor, mientras avanza hacia las costas de México y se aproxima al territorio nacional para el sábado 10 de octubre.

