Tormenta tropical “Simón” amenaza con convertirse en huracán mayor y tocar tierra en México: sigue su trayectoria

La depresión tropical Veinte-E evolucionó a la tormenta tropical “Simón” frente a las costas del Pacífico mexicano, la tarde de este miércoles 7 de octubre.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) advirtió una alerta mayor para “Simón”, ante la alta probabilidad de que evolucione a huracán de categoría 3, amenazando con tocar tierra en el occidente de México, afectando a Colima, Michoacán y Jalisco.

¿Dónde se puede seguir la trayectoria de la tormenta tropical “Simón” EN VIVO?

La tormenta tropical “Simón” se ubica a 285 kilómetros al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán y a 485 km del sureste de Manzanillo, Colima.

Debido a la intensidad de los vientos, se espera que para el jueves 8 de octubre, el sistema se convierta oficialmente en un huracán, provocando oleaje elevado en las costas de Oaxaca, Guerrero y Michoacán.

El NHC prevé que la pared de “Simón” se aproxime a la costa centro-occidente de México como un huracán mayor, de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson hacia el día sábado 10 de octubre.

Puedes seguir la evolución del ciclón en el Pacífico a través de este mapa, que muestra en tiempo real su avance y trayectoria.



Estados afectados por la tormenta tropical “Simón”

Las lluvias torrenciales caerán sobre México debido a que en este momento hay dos tormentas tropicales activas rodeando al país. La primera es “Isaías”, que se ubica en el Golfo de México.

Se prevé que el sistema evolucione a huracán pero se dirija hacia Estados Unidos, aunque en su desplazamiento dejará fuertes lluvias en Veracruz y Tamaulipas.

Mientras que la tormenta “Simón” afectará a los siguientes estados:



Guerrero

Michoacán

Colima

Jalisco

Nayarit

Oaxaca

Además de Baja California Sur, debido a la evolución y posible desplazamiento del sistema.

#AvisoMeteorológico Se formó la #TormentaTropical #Simon a partir de la depresión tropical Veinte-E. Detalles https://t.co/TbB8aEdPQE https://t.co/SuiBD52I0Y — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 7, 2026

Por su parte, Guerrero y Michoacán podrían comenzar a resentir los efectos del ciclón con lluvias y tormentas mientras “Simón” se aproxima desde el sur.

¿A qué hora y cuándo se convertirá en huracán “Simón”?

Aunque este pronóstico puede cambiar, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señala que “Simón” podría evolucionar de la siguiente manera:

