Protección Civil emite alerta por lluvias de alta intensidad en gran parte de México este 9 de julio, ¿cuáles son los más de diez estados?

La Coordinación Nacional de Protección Civil, CNPC, lanzó este jueves 9 de julio una alerta en México por intensas lluvias en más de diez estado, además hizo un llamado urgente a la población para tomar medidas en caso de que haya inundaciones o deslaves.

¿Cuáles son los estados que están con las alarmas prendidas por caída de agua?

Estados bajo alerta máxima

La CNPC informó que las condiciones climáticas provocarán lluvias críticas en el oriente y centro del país. Los pronósticos indican que la caída de agua será persistente e intensas con puntuales torrenciales, alcanzando entre 150 y 250 milímetros, de manera específica en los estados de Veracruz, Puebla e Hidalgo.

Estados que esperan tormentas de fuerte intensidad

El mapa de riesgos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dice que el agua también pegará con fuerza en otras regiones.

Se esperan lluvias intensas en San Luis Potosí, Tlaxcala y Oaxaca. El reporte prevé tormentas muy fuertes en Nayarit, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Tamaulipas, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tabasco.

#ComunicadoCNPC📄



CNPC emite alerta a la población por pronóstico de lluvias de alta intensidad en gran parte del país



✔️Se prevén precipitaciones torrenciales en Veracruz, Puebla e Hidalgo; intensas en San Luis Potosí, Tlaxcala y Oaxaca; y muy fuertes en Nayarit, Zacatecas,… pic.twitter.com/5cB6pkT5Oy — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) July 9, 2026

Desbordamiento de ríos por lluvias

Ante el peligro de desbordamientos, las autoridades activaron brigadas de supervisión en las zonas de alto riesgo. En coordinación con los técnicos de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, el personal de Protección Civil le está dando seguimiento a los niveles en presas, ríos y arroyos para lanzar avisos de evacuación en caso de que el volumen supere los límites.

Accidentes en carreteras por lluvia

Con lo que generan laslluvias, puede que haya reducción de la visibilidad y que el pavimento esté resbaladizo, lo que aumenta los riesgos de accidentes en vías nacionales.

Los cuerpos de seguridad piden a la población estar en casa si no es necesario salir.

En caso de que viajes en tranasporte público, se pide disminuir la velocidad de los autos, aumentar la distancia entre vehículos y, bajo ninguna circunstancia, intentar cruzar zonas inundadas o corrientes de agua.

Medidas de emergencia si las lluvias empeoran

El gobierno federal pide a los habitantes tener a la mano su Plan Familiar y guardar los documentos personales importantes en bolsas de plástico para evitar que se dañen.

También se solicita a la ciudadanía mantenerse informada solo por los canales oficiales, alejarse de lugares propensos a deslaves e identificar la ubicación de los albergues temporales de su comunidad, en caso de que las lluvias empeoren.