Concierto en Berlín atrae a 10,000 personas en solidaridad con Ucrania

Unas 10,000 personas asistieron a "Sound of Peace", un concierto celebrado en solidaridad con Ucrania en Berlín el domingo 20 de marzo, dijo la policía. La multitud ondeaba banderas de Ucrania o sostenía pancartas con lemas que se oponían a la invasión rusa.

Reunidos cerca de la Puerta de Brandenburgo, un símbolo de la Alemania dividida durante la Guerra Fría, muchos artistas en el escenario vestían tonos de azul y amarillo, los colores de la bandera de Ucrania. Los músicos incluyeron a Natalia Klitschko, una cantante ucraniana que está casada con el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko.

"Gracias por defender a mi país, a Ucrania, a mi país. Solo unidos lograremos la paz", dijo al saludar a la audiencia del concierto.

The Sound of Peace concert was held today at the Brandenburg Gate in Berlin. The organisers called it "Europe's largest anti-war musical rally." It was said to have been attended by over 20,000 people.#StandWithUkraine️ pic.twitter.com/bNUWpiXKRV — SUSPILNE NEWS 📰 (@suspilne_news) March 20, 2022

"Para mí personalmente, como ucraniana, es muy importante que todas las personas del mundo demuestren que defienden a Ucrania y defienden la paz en Ucrania, porque mi país está en llamas. Mi país está luchando por todo el mundo y luchando por Europa. Por lo tanto, para mí es una señal de que todos los que vinieron aquí entienden que es muy importante que mostremos nuestra solidaridad y luchemos por la paz en todo el mundo", dijo en una entrevista después de su actuación.

Al comentar sobre su esposo, que se quedó en Ucrania, dijo: "Gracias a Dios, él está sano y vivo y eso es lo que recibo todas las mañanas: estoy viva y eso es suficiente para pasar el día siguiente".

Klitschko agregó que estaba muy agradecida con el pueblo de Alemania que dio refugio y ayuda a los refugiados ucranianos.

El concierto se transmitió a través de un enlace de video en una pantalla grande frente a la Puerta de Brandenburgo y se mostró en vivo por la televisión de Alemania.