Concierto en Berlín atrae a 10,000 personas en solidaridad con Ucrania
“Sound of Peace” fue el concierto que se organizó en la Puerta de Brandemburgo, en Berlín, para pedir el cese del conflicto en Ucrania.
Unas 10,000 personas asistieron a "Sound of Peace", un concierto celebrado en solidaridad con Ucrania en Berlín el domingo 20 de marzo, dijo la policía. La multitud ondeaba banderas de Ucrania o sostenía pancartas con lemas que se oponían a la invasión rusa.
Reunidos cerca de la Puerta de Brandenburgo, un símbolo de la Alemania dividida durante la Guerra Fría, muchos artistas en el escenario vestían tonos de azul y amarillo, los colores de la bandera de Ucrania. Los músicos incluyeron a Natalia Klitschko, una cantante ucraniana que está casada con el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko.
"Gracias por defender a mi país, a Ucrania, a mi país. Solo unidos lograremos la paz", dijo al saludar a la audiencia del concierto.
The Sound of Peace concert was held today at the Brandenburg Gate in Berlin. The organisers called it "Europe's largest anti-war musical rally." It was said to have been attended by over 20,000 people.#StandWithUkraine️ pic.twitter.com/bNUWpiXKRV— SUSPILNE NEWS 📰 (@suspilne_news) March 20, 2022
"Para mí personalmente, como ucraniana, es muy importante que todas las personas del mundo demuestren que defienden a Ucrania y defienden la paz en Ucrania, porque mi país está en llamas. Mi país está luchando por todo el mundo y luchando por Europa. Por lo tanto, para mí es una señal de que todos los que vinieron aquí entienden que es muy importante que mostremos nuestra solidaridad y luchemos por la paz en todo el mundo", dijo en una entrevista después de su actuación.
Al comentar sobre su esposo, que se quedó en Ucrania, dijo: "Gracias a Dios, él está sano y vivo y eso es lo que recibo todas las mañanas: estoy viva y eso es suficiente para pasar el día siguiente".
Klitschko agregó que estaba muy agradecida con el pueblo de Alemania que dio refugio y ayuda a los refugiados ucranianos.
El concierto se transmitió a través de un enlace de video en una pantalla grande frente a la Puerta de Brandenburgo y se mostró en vivo por la televisión de Alemania.
Around 15,000 people attended the 'Sound of Peace' concert in Berlin to show their support for Ukraine, according to police figures.— DW News (@dwnews) March 20, 2022
It was just one of several anti-war protests that took place across Germany: https://t.co/EzcS1eqwtQ pic.twitter.com/6gYVlvNazj