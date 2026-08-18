Condenan en EU a colombiano que usurpó la identidad de un estadounidense: Así lo descubrieron

Un ciudadano de Colombia que vivió durante más de dos décadas en Estados Unidos bajo el nombre de un ciudadano estadounidense fue condenado a tres años de prisión federal en Jacksonville, Florida. La trama le permitió obtener licencias de conducir, pasaportes, patrocinar la residencia de su esposa y registrarse para votar en comicios electorales.

El juez de distrito Harvey E. Schlesinger dictó la sentencia contra Carlos Felipe Jaramillo Grajales, de 55 años, tras hallarlo culpable de hacer declaraciones falsas en solicitudes de pasaporte, robo de identidad agravado, uso fraudulento de un número de Seguro Social y falsa declaración de ciudadanía. Al término de su condena en una cárcel federal, será deportado a Colombia.

Así usó la identidad que usurpó

Según los documentos judiciales presentados por la fiscalía federal en Florida, Carlos Felipe Jaramillo Grajales utilizó el nombre, la fecha de nacimiento y el número de Seguro Social de un ciudadano nacido en Puerto Rico para construir una vida paralela desde 2003:

En marzo de 2003 obtuvo una licencia de conducir en Florida que renovó varias veces hasta febrero de 2024. Presentando un acta de nacimiento puertorriqueña y dicha licencia, logró que el Departamento de Estado de Estados Unidos le expidiera un pasaporte estadounidense en mayo de 2003, renovado posteriormente en 2013 y 2023.

En diciembre de 2010 tramitó su registro electoral afirmando ser ciudadano estadounidense nacido en Puerto Rico. Participó en múltiples procesos electorales, entre ellos las elecciones del 3 de noviembre de 2020 en el condado de Duval.

Carlos Felipe Jaramillo Grajales utilizó la identidad falsa para casarse y otorgar la residencia permanente y la ciudadanía estadounidense a su entonces esposa, ella ingresó a Estados Unidos con visa de turista en 2003.

¿Qué pasó con la víctima?

Para proteger la privacidad y prevenir mayores afectaciones financieras o administrativas a la víctima, las autoridades de Estados Unidos resguardaron la identidad real del ciudadano estadounidense afectado, refiriéndose a él únicamente como "un ciudadano de EU" en los expedientes judiciales.

Tras la condena emitida contra Carlos Felipe Jaramillo Grajales, las agencias federales iniciaron el proceso de anulación de los registros de voto, licencias y pasaportes emitidos fraudulentamente para limpiar el historial oficial y el expediente del ciudadano agraviado.

Lo descubrieron por este error

La red de falsedades comenzó a desmoronarse en 2024 debido a un trámite cruzado de viaje e inmigración:

Viaje a Colombia: En mayo de 2024, Carlos Felipe Jaramillo Grajales viajó a Colombia utilizando el pasaporte con la identidad usurpada. Petición con nombre real: Un mes después, su exesposa (de quien se había divorciado en 2020) viajó a Colombia y solicitó una visa K-1 de prometido a nombre del verdadero Carlos Felipe Jaramillo Grajales. Reingreso y captura: Tras reingresar a Estados Unidos con su nombre real, la pareja se volvió a casar en junio de 2025 y solicitó la residencia permanente. El cruce de huellas y datos entre el expediente de su nombre real y la identidad usurpadora alertó a las autoridades federales.

Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el Servicio de Seguridad Diplomática y la Oficina del Inspector General del Seguro Social desmantelaron el caso, concluyendo dos décadas de fraude institucional en Estados Unidos.