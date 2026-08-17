Gobierno Federal confirma dos mexicanos fallecidos tras sismo en Colombia

El Gobierno Federal confirmó un saldo trágico para el país tras el devastador sismo de magnitud 7.4 registrado la semana pasada en Colombia. Durante su conferencia matutina, la mandataria mexicana informó que dos ciudadanos mexicanos perdieron la vida a causa del desastre natural. Asimismo, anunció un ajuste en las labores de auxilio internacional, confirmando que la delegación de rescatistas del Ejército Mexicano ya no se trasladará a la zona del desastre, limitando el apoyo gubernamental a la entrega de suministros e insumos de primera necesidad solicitados por las autoridades colombianas.

Cancillería atiende a familiares de las víctimas y cancela despliegue militar

Respecto a las víctimas mortales, la titular del Ejecutivo detalló que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mantiene contacto directo y permanente con quienes viajaron a territorio colombiano para realizar los trámites correspondientes con el respaldo consular de México. Por otro lado, al evaluar las condiciones de la emergencia y el avance de las labores de remoción de escombros en las áreas afectadas, la administración central determinó suspender el envío de personal de rescate de las Fuerzas Armadas.

Por otro lado, al evaluar las condiciones operativas en la zona del desastre y tras la actualización de los requerimientos por parte del gobierno colombiano, la administración central tomó la decisión de cancelar el envío de la delegación de rescatistas del Ejército Mexicano que originalmente se alistaba para partir. De esta manera, el despliegue de personal militar y de búsqueda entre los escombros quedó oficialmente descartado.

México enviará ayuda humanitaria a Colombia tras sismo

A pesar de la suspensión del contingente militar, la presidenta enfatizó que México no dará la espalda a Colombia y continuará participando en las tareas de asistencia internacional de forma coordinada. La estrategia de apoyo se ha reconfigurado para responder con precisión a las peticiones urgentes formuladas por el país afectado.

En lugar de equipos de salvamento, el Gobierno Federal concentrará sus esfuerzos en el envío de cargamentos con víveres, despensas y suministros médicos especializados. Estos insumos resultan críticos para atender la contingencia sanitaria, mitigar el desabasto en las zonas siniestradas y brindar alivio directo a los miles de damnificados que dejó el terremoto en Colombia.