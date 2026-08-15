“Te va a encantar la siguiente parte": Christopher Landau suelta indirecta tras retiro de visa a Andy López Beltrán

Christopher Landau, subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, a quien apodan el "Quita visas", compartió un mensaje que, sin mencionar directamente el caso, sería una alusión al retiro de la visa a Andy López Beltrán, hijo del expresidente de México Andrés Manuel López Obrador.

Ayer el morenista publicó una carta al presidente Donald Trump en la que dio a conocer que, según López Beltrán, Marco Rubio, secretario de Estado, y Christopher Landau, ordenaron quitarle su permiso para ingresar a Estados Unidos.

¿Christopher Landau envió mensaje a Andy López Beltrán?

Una cuenta en X registrada como "El Quitavisas", apodo con el que conocen a Christopher Landau, publicó un mensaje al cual el servidor público estadunidense respondió.

"A partir de hoy, se evaluarán los tuits emitidos en horario laboral. Las visas se revocarán sin previo aviso", se lee en la publicación.

Llamó la atención que el funcionario respondió a esta publicación con ironía y sarcasmo:

"¿Estás disfrutando del espectáculo? Rellena tus palomitas... te va a encantar la siguiente parte", contestó con una fotografía de él sentado en una silla.

¿Qué dice la carta de Andy López Beltrán sobre su visa?

Andrés Manuel López Beltrán señaló en la carta fechada en Teapa, Tabasco, que haberle quitado su visa es una decisión política y, según él, "no existe ninguna razón que justifique tan arrogante proceder".

Incluso denunció que Marco Rubio y Christopher Landau no tienen pruebas de que él cometió algún delito que ameritara quitarle tal documento. El hijo del expresidente ha rechazado antes cualquier vínculo con actividades delictivas y acusó a Washington de buscar intervenir en la política mexicana.

"El hecho de quitarme la visa no es más que una burda y perversa canallada de estos funcionarios y otros halcones que, en sentido estricto, no son diplomáticos ni mucho menos políticos", expresó.

Asimismo, envió un mensaje a Trump, a quien pidió su opinión, esperando que "no lo tome como un desafío" y reiteró que no hay razón para haberle quitado la visa.