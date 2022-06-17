VIDEO: Conductor atropella anciano, lo sube a su carro y lo abandona

El conductor de un carro atropella a un anciano de 67 años y lo deja tirado en la calle sin prestarle ningún tipo de ayuda. El hecho ocurrió el pasado jueves en una calle de Bogotá, Colombia.

En un video que circula en redes sociales, se puede ver que el conductor maneja su carro a alta velocidad. De pronto, se sube a la banqueta, donde se encontraba el anciano, identificado como Edgar Correa, que se dirigía a su casa.

El carro embiste por la espalda al anciano, quien sale volando algunos metros por el impacto. De acuerdo con algunas versiones, el conductor subió al hombre a su auto, sin embargo, lo abandonó más adelante cerca de una caseta de peaje.

#OjoDeLaNoche | Indignante: conductor de camioneta arrolló a un hombre de 67 años al subirse al andén. Supuestamente intentó auxiliarlo y lo subió al vehículo, pero unos metros más adelante lo abandonó a su suerte y sin darle ningún tipo de atención - https://t.co/marfjbUVyk pic.twitter.com/GqnN4fDBqB — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) June 17, 2022

El anciano llega a su casa después de ser atropellado por un conductor

La esposa del anciano relató para un medio local que él llegó solo hasta su casa y sin recordar lo qué había pasado, pero con heridas visibles en la cabeza y el cuerpo, derivado del accidente.

“El señor parece que se baja supuestamente a auxiliarlo y lo sube a la camioneta. Del golpazo, dicen, perdió el conocimiento”, narra la esposa del anciano, quien lo llevó hasta un hospital para que lo atendieran.

Después agrega que “no sé donde lo dejaría. Lo que sé es que mi esposo llegó solito a la casa, lo abandonó”. La mujer explica que su esposo no recordaba nada, incluso parecía confundido y no reconocía a sus hijos, después de ser atropellado por un conductor.

Finalmente, la mujer pide al conductor dar la cara por lo que hizo: “Que no sea tan inhumano, no atropelló a un animal. Y así haya sido un animal, tampoco se hace”.

Mientras tanto, la policía de Colombia busca al conductor responsable de haber atropellado al anciano de 67 años de edad. Además cuentan con el número de placas del auto negro, por lo que esperan que en los próximos días den con él conductor.

