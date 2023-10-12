VIDEO: Conductor de aplicación murió prensado tras choque en Puebla

Un conductor de la aplicación Uber murió durante la madrugada de este jueves 12 de octubre en Puebla después de quedar prensado en la unidad debido al choque que habría provocado un ciudadano de origen francés, quien presuntamente conducía en estado de ebriedad.

El trágico accidente quedó grabado en cámaras de seguridad del gobierno de la capital, así como de casas y negocios en la zona del cruce de la 4 poniente y la Diagonal Defensores de la República.

En el video se aprecia el momento en el que un vehículo aguardaba por el cambio del semáforo cuando otra unidad aparece de forma intempestiva para burlar el alto y acelerar la marcha, por lo que segundos más tarde se estrella contra el conductor de aplicación.

Hombre muere por choque en Puebla

El conductor de la aplicación Uber quedó prensado debido al impacto e intentó solicitar ayuda, pero los hechos ocurrieron durante la madrugada en una zona en la que no había más vehículos o transeúntes para solicitar auxilio a paramédicos de la Cruz Roja de Puebla.

#Puebla | Fatal #accidente: exceso de velocidad y alcohol.



Un conductor de aplicación murió prensado cuando un joven francés se pasó un alto mientras conducía en estado de ebriedad y a velocidades altas.@_otomartinez, @Radiohen y @vaitiaremateos nos cuentan en @HechosAM. pic.twitter.com/wrslkz6Zfq — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 12, 2023

La grabación también exhibe que el joven de origen francés quedó herido debido al choque que habría provocado por, presuntamente, manejar en estado de ebriedad.

Detienen a francés por accidente vial en la ciudad de Puebla

Unos minutos después, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arribaron al sitio para acordonar la zona y restablecer la circulación que estuvo cerrada por un tiempo debido al choque de autos.

Los agentes confirmaron que en el sitio aún permanecía el ciudadano de origen francés, quien fue detenido tras negarse a recibir atención médica y posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Puebla, instancia que investigará su presunta responsabilidad en el accidente.

En Puebla, la multa por conducir bajo algún grado de intoxicación alcohólica pueden llegar hasta los 8 mil 900 pesos, además de la remisión del vehículo al corralón. En este caso, también podría ser investigado por el delito de homicidio si se confirma que provocó el choque.