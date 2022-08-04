VIDEO: conductor cae de auto en movimiento en Sao Paulo, Brasil

Imágenes de cámaras de seguridad muestran los instantes en que un conductor se cae de su propio auto en movimiento. El peculiar hecho ocurrió en calles de Franca un municipio del Estado de Sao Paulo en Brasil.

El peculiar siniestro ocurrió durante la tarde del pasado sábado (30 de julio de 2022) en el barrio Jardim Brasilândia, municipio de Franca en Sao Paulo.

El conductor del auto en movimiento circulaba sobre la calle de "João Pessoa" y súbitamente giró a la derecha en sobre la calle "Curitiba", luego de pasar por un bache, la puerta del auto en movimiento se abrió y el conductor cayó sobre el asfalto.

Junto con el conductor del auto en movimiento se puede apreciar que un objeto, que parecía ser una lata de bebida, cae al suelo junto con el chofer.

En las imágenes que fueron captadas por cámaras de seguridad instaladas en el municipio de Franca en Sao Paulo, Brasil, también se puede apreciar que el conductor de otro auto, uno blanco que iba detrás, logra frenar a tiempo y así evitar el atropellamiento del conductor del auto en movimiento.

En otro ángulo captado por una cámara de seguridad, también se puede apreciar como ya sin su conductor, el auto continúa su camino.

Vídeo flagra homem caindo de carro em movimento em Jardim Brasilândia, SP pic.twitter.com/PnrYPmBCW0 — Babilônia (@hamudaniel19) August 4, 2022

Conductor cae de su propio auto en movimiento en calles de Brasil

En las imágenes de cámaras de seguridad, se muestra como el auto en movimiento, que queda con la puerta abierta, se trepa por la acera y hasta se pasa entre una casa y un poste.

Súbitamente, el auto en movimiento gira hacia la izquierda sobre la calle "Natal" y finalmente se detiene hasta que sube a la otra acera.

Cabe señalar que el conductor que cayó del auto en movimiento, sufrió de heridas en la cara y en las piernas pero sin que fueran de gravedad.

El conductor, que pidió no ser identificado, señaló que no se había puesto el cinturón de seguridad y que se cayó del auto en movimiento, luego de perder el equilibrio tras intentar sostener su puerta.