Derrumbe y cráter en autopista de Sao Paulo tras accidente en obra

Un enorme cráter se abrió tras un derrumbe registrado en una de las principales autopistas de Sao Paulo, muy cerca del sitio en obra por la construcción de la nueva línea del metro de la ciudad brasileña.

El derrumbe, del que no se han reportado víctimas, ocurrió muy cerca del sitio donde la compañía española "Acciona SA", efectuaba trabajos de obra y excavación de un túnel para una nueva línea de metro en Sao Paulo.

Imágenes de televisión brasileña mostraron un carril de la autopista "Marginal Tiete" mientras se hundía en un pozo que se ensancha junto al sitio de obra y construcción del túnel para la Línea 6 del metro.

Una parte de una importante autopista de #SaoPaulo se derrumbó el martes cerca de una obra de construcción de una nueva línea de metro https://t.co/NPSH8dZQRN — Reuters Latam (@ReutersLatam) February 1, 2022

Derrumbe en autopista de Sao Paulo tras accidente en obra

El operador del metro del estado de Sao Paulo señaló en su sitio web que los túneles excavados para el nuevo proyecto del metro se habían inundado.

Por su parte, funcionarios de seguridad pública señalaron que los 50 trabajadores pudieron salir del túnel y solo dos fueron atendidos por contacto con agua sucia que brotó del sitio.

Gobernador de Sao Paulo exige reanudar obras de inmediato

Joao Doria, gobernador de Sao Paulo, publicó en su cuenta oficial en Twitter que no había víctimas y que se pidió al grupo de ingeniería español, responsable de la obra, que trabaje en conjunto con las autoridades municipales para reabrir el tráfico en la autopista y reanudar las obras en la línea de metro lo antes posible.

Na manhã de hoje ocorreu um desmoronamento em parte da obra da Linha 6 do Metrô, que interditou trecho da Marginal Tietê. Não há registro de vítimas. — João Doria (@jdoriajr) February 1, 2022

Empresa española detrás de obra del metro en Sao Paulo

"Acciona SA", es la empresa española responsable de la construcción de la nueva línea de metro en una asociación público-privada con el estado de Sao Paulo y se espera que esta nueva línea del metro comience a operar en el año 2025.

Los representantes de la empresa con sede en Madrid no respondieron de inmediato a las preguntas sobre el incidente, mientras que sus acciones cayeron casi un 2 por ciento tras el derrumbe.

La autoridad de tránsito municipal CET de Sao Paulo, publicó en Twitter que alrededor del mediodía (hora local), había reabierto dos carriles de la Marginal Tietê que pasa justo por el sitio del derrumbe, pero que kilómetros de tráfico seguían atascados.