Video: conductor ebrio choca contra patrulla en Wisconsin, EU

El Departamento de Policía de Middleton compartió las imágenes de un accidente en que se vio involucrado uno de sus elementos luego que un conductor ebrio se estrella contra una patrulla en Wisconsin, EU.

La policía de Middleton señaló que un oficial y un despachador fueron hospitalizados después del incidente, que ocurrió el pasado 15 de febrero (2021) justo en la intersección de la avenida Century y High Road. Ambos sufrieron heridas leves y más tarde fueron dados de alta.

El conductor ebrio fue arrestado y actualmente enfrenta un cargo de conducir en estado de ebriedad.

Conforme a los últimos datos de la policía de Middleton, se trata del quinto patrullero de Wisconsin que en los últimos dos años resulta lesionado luego de algún accidente en provocado por algún conductor ebrio.

Los funcionarios del Departamento de Policía de Middleton en Wisconsin le pidieron a los residentes conductores que planifiquen sus viajes para un regreso seguro a casa, además de que si van a beber, lo hagan de manera responsable para no terminar siendo un conductor ebrio.

Crash Involving Squad Car *UPDATE WITH SQUAD VIDEO* https://t.co/dW45PHF6hl — Middleton Police (@middletonpd) February 21, 2022

La policía de Middleton describió así el siniestro que afectó a dos de sus elementos

El 15 de febrero de 2022, aproximadamente a las 11:51 am (hora local), un oficial de Middleton estuvo involucrado en un accidente de dos vehículos en la intersección de la avenida Century y High Road.

Dos empleados del departamento de policía junto con el conductor ebrio y el único ocupante del otro vehículo fueron transportados al hospital para su evaluación. La Oficina del Sheriff del Condado de Dane investiga el accidente en Wisconsin, EU.

Como resultado de este accidente, dos empleados del Departamento de Policía de Middleton fueron trasladados al hospital para su evaluación. Los empleados heridos eran un oficial de patrulla con aproximadamente 11 años de servicio y un despachador con aproximadamente 8 años de servicio. Ambos empleados fueron atendidos y dados de alta con heridas leves.

La Oficina del Sheriff del Condado de Dane arrestó al conductor ebrio del otro vehículo por manejar bajo los influjos del alcohol y por otras infracciones de tránsito.

El video del siniestro en que se vio involucrada un patrulla, es otro recordatorio de los peligros de manejar en estado de ebriedad. De hecho en algunas ocasiones los conductores huyen del siniestro que provocaron.

The Middleton Police Department shared video footage Monday of a crash involving a squad car. An officer and a dispatcher were hospitalized with minor injuries after the February 15 crash. https://t.co/9PHWSvzbN7 — News 3 Now / Channel 3000 (@WISCTV_News3) February 21, 2022

5 oficiales han sido afectados por conductores ebrios en accidentes en los últimos dos años

Este es el quinto patrullero de Middleton (Estados Unidos) en sufrir daños en los últimos dos años después de ser golpeado por sujetos que posteriormente fueron arrestados por conducir en estado de ebriedad.

El Departamento de Policía de Middleton en Wisconsin quisiera recordar a los conductores que beban de manera responsable y que tengan un plan para un viaje seguro a casa: "Tener un plan puede ayudar a prevenir lesiones innecesarias, muertes y daños a la propiedad en las carreteras".