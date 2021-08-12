VIDEO: Conductor lanza hacha a otro por ir lento en carretera de EUA

El tráfico suele ser el motivo de muchas riñas y enfrentamientos entre automovilistas, pero son pocos los que terminan en venganza, como el caso de un conductor que persiguió a otro con un hacha en la mano, en Washington, Estados Unidos (EUA) por ir lento sobre la carretera.

Medios locales reportaron que el conductor agredido contó que el hombre que manejaba una camioneta Jeep Cherokee sacó un hacha con el que lo agredió, luego de que no se movió cuando le tocó el claxon metros atrás de la carretera interestatal.

Te puede interesar: Auto embiste camioneta funeraria y queda volcada en Bucareli

De acuerdo con los informes policiales, la víctima quiso evitar un enfrentamiento sobre la carretera y se salió hacia la interestatal, pero el otro conductor lo siguió y le bloqueó el paso para lanzar el hacha.

El conductor contó que luego de que el otro automovilista le pitó, lo rebasó en la carretera y después de forma abrupta bajó de su vehículo y le lanzó una hacha, que quedó en el parabrisas de su vehículo.

A dashboard camera captured the frightening moment a man in a Jeep threw an axe at another driver in a road rage incident in Washington.



DETAILS: https://t.co/jUAZQ2L2QV

Courtesy: King County Sheriff's Office pic.twitter.com/DiQsRbVJLh — WSVN 7 News (@wsvn) August 11, 2021

Conductor que lanzó hacha tiene antecedentes penales

La víctima logró captar en un video el momento en que el otro conductor le lanza el hacha y se estrelló en el parabrisas para después subir de nuevo en su Jeep y huir del lugar.

Gracias al video que captó al conductor lanzando el hacha y a cámaras de vigilancia se logró identificarlo y se dio a conocer que tiene antecedentes penales por violencia, de acuerdo con medios locales.

Te puede interesar: Video: Tripulante intenta derribar a un ciclista en la CDMX

El conductor que lanzó el hacha no solo agredió al automovilista, ya que días después del incidente, el 29 de julio, le gritó insultos raciales a otro hombre sobre la carretera en Everett.

Días después la policía recibió informes de un robo a una tienda y por las cámaras de vigilancia identificaron que el sospechoso subió a un Jeep Cherokee, el mismo que estuvo en el incidente del hacha días atrás.

Finalmente, las autoridades lograron detener al conductor, de 47 años, cuando tomaba el sol en un parque de Seatlle para que responda por los delitos de odio, robo en primer grado y con violencia que realizó.

Te puede interesar: Video: Familia china sale a tiempo de un auto que cae al precipicio

