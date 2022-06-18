VIDEO: Conductor atropella a ladrón que asaltó a viejito en Ecuador

Un conductor atropelló a un ladrón después de que éste le robó sus pertenencias a un viejito. El hecho ocurrió en calles de Guayaquil, Ecuador.

El momento quedó grabado en la cámara del carro que atropelló al ladrón. En las imágenes se aprecia cómo el delincuente asaltó a un hombre de la tercera edad en la calle, después corrió para intentar huir.

En su huída, el delincuente corrió hacia la avenida, donde el conductor logró captar todo el movimiento, por lo que aprovechó para atropellarlo, el golpe fue tan duro que el ladrón quedó tirado en el suelo semiinconsciente.

LO TRAICIONÓ EL DIABLO. En García Moreno y Clemente Ballén, centro de Guayaquil, sujeto que venía robando y siendo perseguido por víctimas se estrella contra un vehículo. Fue el fin de su travesía. Le cayeron encima @24HorasGYE pic.twitter.com/D6jBb7DJPO — Luis Antonio Ruiz (@luisantonio_r) June 14, 2022

Cuando el viejito se dio cuenta de ue habían atropellado al ladrón, aprovechó que el ratero estaba en el suelo y corrió hacia él para golpearlo, otro hombre que estaba cerca también se acercó y entre los dos le propinaron algunos golpes.

Después de recibir una tanda de golpes, el ladrón quedó tendido sobre la banqueta, rodeado de algunos hombres.

Conductor atropella a anciano en Colombia

El conductor de un carro atropella a un viejito de 67 años y lo deja tirado en la calle sin prestarle ningún tipo de ayuda. El hecho ocurrió el pasado jueves en una calle de Bogotá, Colombia.

En un video que circula en redes sociales, se puede ver que el conductor maneja su carro a alta velocidad. De pronto, se sube a la banqueta, donde se encontraba el viejito, identificado como Edgar Correa, que se dirigía a su casa.

El carro embiste por la espalda al viejito, quien sale volando algunos metros por el impacto. De acuerdo con algunas versiones, el conductor subió al hombre a su auto, sin embargo, lo abandonó más adelante cerca de una caseta de peaje.

La esposa del viejito relató para un medio local que él llegó solo hasta su casa y sin recordar lo qué había pasado, pero con heridas visibles en la cabeza y el cuerpo, derivado del accidente.

