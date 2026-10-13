VIDEO: Conductor de plataforma escapa de presunto asalto en Puebla tras alerta de su esposa

Momentos de verdadera tensión se vivieron en Puebla cuando un viaje de plataforma estuvo a punto de convertirse en una situación de riesgo para un conductor que trasladaba a un pasajero.

A través de redes sociales se pudo conocer que el presunto asalto se evitó gracias a su esposa, quien de manera opotuna detecto un comportamiento sospechoso de la persona que abordó el viaje.

¿Cómo ocurrió el presunto intento de asalto a un conductor de plataforma en Puebla?

El caso que ya se hizo viral en internet a través del perfil de @miguelmx.48 tiene una historia muy específica, el conductor mantenía comunicación con su esposa mientras realizaba el servicio; ella monitoreaba el viaje en tiempo real, una medida que le permitió observar un detalle que consideró fuera de lo habitual.

Tras algunos minutos de viaje, el pasajero decidió cubrirse el rostro, lo que llevó a su pareja a advertirle sobre la situación; la información disponible no precisa qué motivó al usuario a cubrirse la cara ni confirma que hubiera amenazado al conductor.

Tras el incidente, el operador decidió modificar su ruta y dirigirse hacia una zona segura.

Conductor de taxi por aplicación se salvó de un asalto gracias a su esposa El chofer recibió una advertencia de su pareja, quien monitoreaba el viaje gracias a una cámara La víctima cambió de ruta a la 25 Zona Militar en Puebla para ponerse a salvo 📹 @El_Universal_Mx https://t.co/49DoKl1FkU — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 13, 2026

Conductor cambia su ruta y se dirige a la 25 Zona Militar

Después de recibir la advertencia, el conductor aceleró y modificó su trayecto hacia la caseta de la 25 Zona Militar, ubicada en Puebla capital.

La decisión buscaba alejarlo de una posible agresión y llevarlo a un lugar donde pudiera sentirse más seguro. De acuerdo con el relato difundido en redes sociales, la intervención de su esposa fue determinante para que reaccionara antes de que la situación pudiera escalar.

Video del presunto asalto en Puebla genera reacciones en redes sociales

La grabación compartida por @miguelmx.48 puso el caso en circulación y provocó reacciones entre usuarios, quienes comentaron la forma en que el conductor respondió a la alerta.

Uno de los aspectos que llamó la atención fue la comunicación entre el operador y su esposa, quien seguía el recorrido y pudo advertirle sobre la conducta que le pareció sospechosa.

Aunque no se han difundido detalles suficientes para reconstruir todo lo ocurrido; hasta el momento, no se reportan personas detenidas por estos hechos.