Choque contra el Metrobús de la Línea 2 deja a un conductor prensado

Un fuerte choque se registró esta tarde el cruce de Sur 121 y avenida Plutarco Elías Calles, justo frente a la estación Metrobús Canela de la Línea 2, donde un vehículo particular se impactó contra una unidad del transporte público y su conductor quedó prensado, lo que provocó la movilización de servicios de emergencia.

Conductor choca contra Metrobús y queda prensado

El Metrobús emitió una tarjeta informativa sobre el accidente registrado por la tarde del jueves 18 de diciembre, el cual, ocurrió cerca de la estación Tlacotal de la Línea 2 , cuando la unidad de transporte circulaba por su carril confinado y, presuntamente, un vehículo particular se impactó contra la parte trasera del autobús.

Tras el choque, el operador dio aviso inmediato al Centro de Control, desde donde se solicitó la intervención de los cuerpos de emergencia para auxiliar al conductor del automóvil particular, quien fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

💥Choque con prensados en Sur 121 y Plutarco Elías Calles Justo frente al Metrobús Canela, el conductor resultó prensado pic.twitter.com/BEv7CX8TuN — Gpo.Siade.Ac.oficial (@Gposiadeoficial) December 18, 2025

Por otro lado, el Metrobús informó que a bordo de la unidad no se reportaron personas lesionadas, por lo que la unidad fue desalojada y permaneció en el lugar de los hechos mientras se realizaban las diligencias correspondientes, además del traslado del operador ante la autoridad judicial para el deslinde de responsabilidades.

Usuarios reportan falta de atención a los usuarios tras accidente

Será la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México la encargada de determinar la situación jurídica del accidente sobre la estación Tlacotal de la Línea 2 del Metrobús.

Sin embargo, usuarios del Metrobús señalaron presuntas fallas en la atención a pasajeros tras el incidente por medio de redes sociales.

Uno de ellos aseguró: “Yo iba en esa unidad, ni el chófer ni el policía de la estación nos preguntaron si estábamos bien ni que desalojáramos la unidad”. Añadió que el conductor descendió de inmediato para revisar lo ocurrido y no regresó mientras permanecieron en la estación, por lo que incluso se realizó un reporte al 911.