¿Visitará México? Confirman que el Papa León XIV sí puede viajar a Latinoamérica tras ser dado de alta

El Papa León XIV salió del hospital cuatro días después de someterse a una intervención quirúrgica para extirparle un nódulo pulmonar que resultó ser un adenocarcinoma, el tipo más común de cáncer de pulmón, por lo que pontífice retomará próximamente sus actividades, entre las que se encuentra su gira por varios países de Latinoamérica.

De acuerdo a información compartida por CNN, está previsto que imparta la tradicional bendición desde una ventana con vista a la Plaza de San Pedro este domingo 18 de octubre.

¿El Papa León XIV puede viajar a Latinoamérica tras cirugía?

Stefano Margaritora, director de la unidad de Cirugía Torácica del hospital Gemelli donde fue intervenido quirúrgicamente el Papa León XIV, confirmó que el pontífice sí puede viajar a Latinoamérica si así lo desea.

"Diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar este viaje. Se necesitan un par de semanas para lograr una recuperación física verdaderamente completa", dijo.

"Por tanto, dado que ya ha transcurrido casi una semana, en definitiva, creo que el Papa podrá estar plenamente recuperado dentro de unos 10 días más", añadió.

¿Qué países de Latinoamérica visitará el Papa León XIV?

El Papa León XIV tenía programado un viaje a varios países de América Latina antes de su operación, que incluía a Uruguay, Argentina y Perú.

En caso de que el Vaticano confirme que está en un estado de salud optimo para viajar, el pontífice podría hacer la gira por Latinoamérica, sin embargo, México no se encuentra en la lista.

🙏 El papa León XIV recibirá el alta hospitalaria este sábado 17 de octubre, tras permanecer ingresado en el Policlínico Gemelli, donde fue sometido a una intervención en el pulmón derecho. La decisión se tomó después de las conclusiones médicas comunicadas esta mañana. https://t.co/XdwyEaYU0u — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 17, 2026

Hasta el momento, no hay fecha confirmada ni una estimación de una posible visita del Papa León XIV a nuestro país.

¿Qué dijo el Papa León XIV tras ser diagnosticado con cáncer?

Luego de ser diagnosticado con cáncer de pulmón, el Papa León XIV lanzó un mensaje a todos los fieles de la iglesia católica el pasado miércoles 7 de octubre.

“Como saben, no he podido estar entre ustedes durante estos días. Les agradezco sinceramente sus oraciones y el trabajo que han realizado juntos. El hecho de compartir experiencias y la escucha atenta son, sin duda, un regalo para toda la Iglesia. Les pido, por favor, que recen por mí, así como yo rezo por ustedes”, escribió en un comunicado.

