Publican las primeras FOTOS del Papa León XIV tras su cirugía de pulmón: así reapareció

El Vaticano publicó este viernes las primeras fotografías del Papa León XIV después de someterse a una cirugía de pulmón por un tumor canceroso.

Las imágenes muestran al pontífice de pie mientras celebra una misa en el hospital Gemelli de Roma, donde permanece internado para recuperarse de la intervención quirúrgica.

¿Cómo aparece el Papa León XIV en las primeras fotos tras su cirugía?

En las imágenes difundidas por el Vaticano, León XIV aparece con vestiduras litúrgicas verdes y de pie frente al altar de una capilla habilitada en el hospital donde recibe atención médica.

El pontífice presidió la celebración religiosa y distribuyó la comunión entre integrantes del personal médico y miembros de la gendarmería vaticana que estuvieron presentes. Durante la misa, también pronunció una homilía en la que agradeció a los trabajadores sanitarios por la atención que brindan diariamente a las personas enfermas y, de manera particular, por los cuidados que ha recibido durante su hospitalización.

Las fotografías representan la primera ocasión en que se muestra públicamente al papa desde la operación realizada a principios de esta semana.

Papa León XIV|Reuters

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¿Cuál es el estado de salud del Papa León XIV?

El reporte médico más reciente señala que los análisis de sangre y una radiografía de tórax practicados este viernes confirmaron una evolución favorable de su estado general.

León XIV, de 71 años, continúa con sesiones de fisioterapia respiratoria mientras avanza en su recuperación. Según la información difundida por el Vaticano, su condición posoperatoria ya le permite realizar sus actividades cotidianas.

El pasado martes 13 de octubre, el pontífice fue sometido a una intervención quirúrgica en la que los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía asistida por video.

La operación se realizó después de que se detectara una lesión pulmonar cuyo análisis confirmó un adenocarcinoma, un tipo de cáncer de pulmón. Hasta el momento, los reportes sobre su recuperación se han centrado en su evolución después de la cirugía, sin que esto signifique que se haya confirmado su curación definitiva.

