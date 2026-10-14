México y el mundo se unen: Las reacciones por el diagnóstico de cáncer del Papa León XIV

El Papa León XIV fue diagnosticado con un adenocarcinoma pulmonar, una de las formas más frecuentes de cáncer de pulmón y que suele ser muy agresiva, pero que con una rápida detección y el tratamiento adecuado, puede ser curado.

De acuerdo con la información difundida por el Vaticano, durante la operación le practicaron una lobectomía, procedimiento que consiste en retirar la sección del órgano donde se encuentra el crecimiento canceroso.

Reacciones en el mundo por el diagnostico de cáncer en el Papa León XIV

A raíz de que se dio a conocer el diagnóstico del Papa León XIV, mandatarios y autoridades de todo el mundo expresaron sus buenos deseos para la pronta recuperación del pontífice.

“Jeanette y yo nos unimos en oración por la salud del Papa León XIV tras su reciente diagnóstico. Que el Señor le dé fortaleza y que el Espíritu Santo guíe a los profesionales de la salud que atienden al Santo Padre”, escribió Marco Rubio en su cuenta de X.

Jeanette and I are united in prayer for @PONTIFEX’s health following his recent diagnosis. May the Lord give him strength and the Holy Spirit guide the medical professionals taking care of the Holy Father. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 13, 2026

La mandataria de Perú, Keiko Fujimori, también mandó un mensaje de apoyo: “Los peruanos recibimos con profunda tristeza la noticia sobre la salud de nuestro querido Papa León XIV. Le pedimos a Dios que lo cuide, le dé fuerzas y nos permita verlo pronto recuperado. Hoy, más que nunca, unamos nuestra fe en una gran cadena de oración. Que nuestro Señor de los Milagros escuche nuestras súplicas y lo acompañe en este difícil momento”.

Los peruanos recibimos con profunda tristeza la noticia sobre la salud de nuestro querido Papa León XIV. Le pedimos a Dios que lo cuide, le dé fuerzas y nos permita verlo pronto recuperado. Hoy, más que nunca, unamos nuestra fe en una gran cadena de oración. Que nuestro Señor de los Milagros escuche nuestras súplicas y lo acompañe en este difícil momento. Santo Padre, esta tierra, que también es su hogar, lo abraza con inmenso cariño. Hoy nos toca acompañarlo con nuestras oraciones, así como usted tantas veces nos ha acompañado con las suyas. — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) October 14, 2026

Mientras que Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, mencionó que: “Venezuela eleva sus oraciones por la pronta y plena recuperación de Su Santidad el Papa León XIV. Le hacemos llegar el afecto y la solidaridad de nuestro pueblo, unido en la fe y la esperanza por su salud y bienestar”.

Venezuela eleva sus oraciones por la pronta y plena recuperación de Su Santidad el Papa León XIV. Le hacemos llegar el afecto y la solidaridad de nuestro pueblo, unido en la fe y la esperanza por su salud y bienestar. — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) October 13, 2026

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, y la Arquidiócesis de Nueva York se unieron a las plegarias.

Wishing His Holiness Pope Leo XIV a speedy recovery following his recent diagnosis. My prayers & thoughts are with @Pontifex & the Catholic community worldwide. https://t.co/vaosUldkb4 — António Guterres (@antonioguterres) October 14, 2026

Reacciones en México por el diagnostico de cáncer en el Papa León XIV

En nuestro país también se mandaron mensajes de apoyos deseando la pronta recuperación del Papa León XIV.

“Ante las noticias sobre el estado de salud del Papa León XIV después de la intervención quirúrgica a la que fue sometido y del diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar que se ha dado a conocer, los Obispos de México invitamos a las comunidades parroquiales, familias, sacerdotes, consagrados y fieles laicos a perseverar en la súplica confiada por su salud y pronta recuperación”, escribieron los Obispos de México.

UNIDOS EN LA ORACIÓN Y LA ESPERANZA POR LA SALUD DEL PAPA LEON XIV Ante las noticias sobre el estado de salud de @Pontifex_es después de la intervención quirúrgica a la que fue sometido y del diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar que se ha dado a conocer, los Obispos de México invitamos a las comunidades parroquiales, familias, sacerdotes, consagrados y fieles laicos a perseverar en la súplica confiada por su salud y pronta recuperación. — CEM (@IglesiaMexico) October 13, 2026

Mientras que la Arquidiócesis Primada de México anunció una misa para pedir por la salud del pontífice.