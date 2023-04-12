¿Cuál es el conflicto entre Estados Unidos y Cuba?

Las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos han sido compleja desde hace más de 120 años, y cada vez se ve más lejana una reconciliación entre ambas naciones en el conflicto que nació hace décadas.

Para entender el problema hay que remontarnos a 1898, cuando el país nortemaericano estableció una ocupación militar en la isla caribeña después de la independencia de España.

Intervenciones militares de Estados Unidos no dejan democracia… pero sí hambre y pobreza

En 1902, Cuba emitió su Constitución en la que concedía a Estados Unidos el derecho a intervenir en la isla, reforma que continuó por muchos años, además del arrendamiento de la base militar en Guantánamo, la cual aún le pertenece a Washington.

Causas del conflicto entre Cuba y Estados Unidos

El conflicto comenzó durante la Guerra Fría, cuando Cuba mostró abiertamente su apoyo a la Unión Soviética (URSS), incluso le ofreció que instalara sus misiles en las playas de la isla, punto clave para atacar el sur de Estados Unidos.

El problema se intensificó cuando el gobierno cubano nacionalizó todas las empresas estadounidenses que se encontraban en la isla. En respuesta, el presidente norteamericano prohibió todas las exportaciones a La Habana, dando inicio al embargo, que después se extendió.

Cuba empezó a disminuir los barcos con productos que llegaban a Estados Unidos. Estados Unidos interrumpió el tradicional abastecimiento de petróleo a Cuba y se negó a procesar el petróleo que Cuba recibía de la URSS.

En 1961, Estados Unidos y Cuba anunciaron formalmente el rompimiento de sus relaciones bilaterales y se ordenó el cierre de la embajada estadounidense en La Habana.

1/ Que Biden no es nuestro presidente eso lo sabemos, que no cambiará nada de lo que está mal dentro de Cuba, también lo sabemos, pero yo al igual q la mayoría de los cubanos tenemos la esperanza que siga la política de Obama y mejoren algunas cosas en Cuba....🧵 pic.twitter.com/8n2p2txl58 — Rafa 🇨🇺🇩🇴 (@rafrsr) November 7, 2020

Unos meses después, en abril, el presidente John F. Kennedy envió a Cuba mil 500 cubanos entrenados por la CIA para derrocar al gobierno de Fidel Castro, a este acto se le conoce como la invasión de Bahía de Cochinos.

¿Cuál es la política de Estados Unidos sobre Cuba?

Tras varios años de ruptura diplomática entre Cuba y Estados Unidos, el expresidente Barack Obama intentó restablecer las relaciones entre ambas naciones, incluso en 2016, Obama y su familia viajaron a la isla caribeña, convirtiéndose en el primer presidente estadounidense en ingresar al país en 90 años, abriendo de nuevo su embajada.

En el segundo mandato de Obama se restablecieron los viajes comerciales y los viajes de cruceros entre Cuba y Estados Unidos así como el correo directo entre ambos países y se firmaron acuerdos en otras áreas como salud, medio ambiente, la lucha contra el narcotráfico, la trata de personas y telecomunicaciones.

Sin embargo, el presidente Donald Trump cambió la política de Estados Unidos respecto a Cuba continuando con el embargo y devolviendo la prohibición al turismo.

También responsabilizó al régimen de Cuba por abusos de los derechos humanos y opresión ignorados bajo la política del gobierno Obama.

No obstante, el gobierno de Biden anunció una serie de medidas para echar atrás las políticas de su antecesor, por lo que se restablecieron vuelos comerciales a varias ciudades, con la intención de suavizar las sanciones y ayudar a mejorar la crisis económica en la isla.