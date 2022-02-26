Conflicto Rusia-Ucrania: ¿Cómo fue su separación?

Rusia y Ucrania, dos de los fundadores de la Unión Soviética, se enfrentan en la que podría ser la primera guerra del siglo XXI y probablemente el mayor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

El pasado miércoles, Moscú decidió iniciar un movimiento militar en la región este de Ucrania, y poco a poco fue avanzando hasta Kiev, la capital ucraniana. Sin embargo, el conflicto entre ambos países tiene más de ocho años.

Rusia y Ucrania forman la URSS

En 1922 Rusia y Ucrania formaron parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), después de superar la revolución bolchevique de 1917, con la que se derrocó al imperio ruso y se estableció un estado socialista. Después de la guerra de independencia surgió la República Popular Ucraniana que posteriormente se unió a la URSS como República Socialista Soviética.

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La URSS expandió su influencia por toda Europa y marcó el siglo XX. Sin embargo, a medida que el poder de la Unión Soviética se extendía a varios países de Europa del Este, existía la preocupación entre los países de Europa Occidental de que la URSS impondría su ideología y autoridad en todo el continente.

Ante ese temor, surgió la Organización del Tratado del Atlántico Norte que se conformó con 12 países, con el objetivo de protegerse unos a otros, en caso de un ataque por parte de la URSS.

Pero el 24 de agosto de 1991, la República Socialista Soviética de Ucrania cambió su nombre a solo Ucrania, unos meses después la URSS se desintegró. Y desde entonces, el país ex soviético ha pasado por un proceso de transición hacia una economía y estado democrático.

¿Cómo inició el conflicto entre Ucrania y Rusia?

El conflicto entre ambos países es soviéticos inició el 21 de marzo de 2014, cuando Rusia se anexó de manera ilegal la región de Crimea, y de ahí surgió una insurgencia comandada por elementos pro-rusos en las provincias de Donetsk y Lugansk.

Ese conflicto armado en las regiones de Donetsk y Lugansk, al este de Ucrania causó miles de muertos y aproximadamente un millón de desplazados internos y medio millón más que salieron de Ucrania.

Los primeros Acuerdos de Minsk, pactados el 5 de septiembre de 2014, supusieron una fugaz estabilización del conflicto, pero éste pronto se recrudeció a inicios de 2015, con actos de guerra abierta como la toma por los insurgentes del aeropuerto de Donetsk.

En febrero de 2015 se firmó un Segundo Acuerdo de Minsk, con participación de Francia y Alemania. En ese momento Rusia y Ucrania establecieron un alto al fuego inmediato.

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En abril de 2019 Volidimir Zelensky accedió al poder con dos promesas básicas: acabar con la corrupción y poner fin a la guerra que ya llevaba cuatro años.

En este 2022, los Acuerdo de Minsk se rompieron cuando Rusia inició un movimiento militarizado en Ucrania, que avanzó hasta su capital y bombardeó más de 10 ciudades a su paso.

hasta el momento, se contabilizan más de cien muertos y 300 soldados ucranianos heridos, en dos días de conflicto.