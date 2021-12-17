República del Congo declara el fin de su último brote de ébola

La República Democrática del Congo declaró este jueves el fin del brote de ébola que comenzó en octubre pasado con 11 casos (ocho confirmados y tres sospechosos) y que dejó seis muertos en la provincia de Kivu del Norte.

Las autoridades del Congo dieron por terminado el brote de ébola luego de que transcurrieran 42 días desde que el último paciente contagiado salió negativo, y sin que se presentarán nuevos casos positivos posteriormente.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció a través de su cuenta de Twitter que el país africano terminó con su decimotercer brote de ébola en Kivu del Norte, luego cumplir con los criterios para declarar el fin de una epidemia.

A través de un comunicado, la directora para África de la OMS, Matshidiso Moeti, informó que durante el último brote de ébola aplicaron lecciones aprendidas en emergencias sanitarias anteriores, lo que ayudó a que no se convirtiera en una infección como la de 2018, la más mortífera del país.

“Una vigilancia más sólida de la enfermedad, la participación de las comunidades, la vacunación selectiva y una respuesta rápida contribuyeron a una contención más eficaz del ébola en la región”, explicó Moeti.

La República Democrática del Congo explicó que la vacunación fue necesaria para controlar el brote de ébola en la región, pues más de mil 800 personas recibieron la vacuna apenas cinco días después de que se detectara el primer caso positivo.

Great news: The 13th #Ebola outbreak that started on 8 October in #DRC’s 🇨🇩 North Kivu Province has been declared over. No new cases were reported at the end of a 42-day countdown.



👉 https://t.co/gjWSOsFBBN pic.twitter.com/zL2SyNSV6e — World Health Organization (WHO) (@WHO) December 16, 2021

Congo se mantiene alerta por un nuevo brote de ébola

Después de declarar terminado el brote de ébola, las autoridades sanitarias del Congo aseguraron que mantendrán la vigilancia y estarán listas para responder rápidamente a cualquier otro brote.

Agregaron que la respuesta rápida, el rastreo de contactos, las pruebas, la vigilancia de enfermedades y los esfuerzos de colaboración comunitaria, ayudaron a contener el brote de ébola en el Congo

Así como el apoyo de la OMS, que desplegó expertos, suministros y contribuyó con fondos para ayudar a contener el brote de ébola en el país africano.

