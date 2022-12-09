Congreso de EU aprueba ley que protege matrimonios igualitarios

Este jueves el Congreso de Estados Unidos (EU) aprobó una reforma denominada “Ley de Respeto al Matrimonio”, que protege los matrimonios igualitarios, lo que calificaron como un paso en la batalla por el reconocimiento de los derechos de las personas de la comunidad LGBT.

La legislación que apoya los matrimonios igualitarios en EU fue aprobada con 258 votos a favor y 169 en contra. Además, 39 republicanos votaron a favor junto con los demócratas.

La sesión en la Cámara de Representantes terminó en medio de aplausos. Ahora, la nueva ley pasará al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que la firme y entre en vigor.

El proyecto de ley no establece un requisito nacional, por lo que todo los estados del país deben implementar la legalización de los matrimonios igualitarios.

La presión para aprobar una ley que protegiera a los parejas del mismo sexo cobró impulso después de que la Corte Suprema revocrá el Roe vs. Wade, sobre la aprobación del aborto en todo EU.

In the wake of Dobbs, Congress has restored a measure of security to marriages and families by passing the Respect for Marriage Act.



We're one step closer on our journey to build a more perfect union. We'll never stop fighting for equality for LGBTQI+ folks and all Americans. — President Biden (@POTUS) December 8, 2022

La “Ley de Respeto al Matrimonio” fue aprobada por el Congreso la semana pasada con 61 votos a favor y 36 en contra.

Joe Biden aplaude ley para proteger matrimonios igualitarios

El presidente de EU aplaudió la aprobación de la ley que protege los matrimonios igualitarios y a través de un mensaje en redes sociales indicó que nunca se dejará de lucha en EU por los derechos de las personas LGBT.

“A raíz de Dobbs, el Congreso ha restaurado una medida de seguridad para los matrimonios y las familias al aprobar la Ley de Respeto al Matrimonio.

“Estamos un paso más cerca en nuestro viaje para construir una unión más perfecta. Nunca dejaremos de luchar por la igualdad para las personas LGBTQI+ y todos los estadounidenses”.