Congreso de Hidalgo aprueba licencia a diputado Edgar N, vinculado a proceso por narcomenudeo

Una acción inédita se llevó a cabo este 31 de octubre en el Congreso de Hidalgo cuando diputados aprobaron la licencia de 50 días a Edgar “N”, quien se encuentra en prisión bajo el delito de cargos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo; la decisión se llevó a cabo durante una sesión.

La decisión la tomaron luego de que el 21 de septiembre las autoridades acudieron a su domicilio para detenerlo, los cargos fueron posesión de armas y droga, por lo que fue trasladado a una prisión en Pachuca tras ser vinculado a proceso.

¿Quiénes votaron a favor de la licencia del petista que está en prisión?

De acuerdo con los reportes la votación que se llevó a cabo por los diputados de Morena, Partido del Trabajo y Grupo Plural independiente quedó conformada de la siguiente manera:



21 sufragios a favor

Cero abstenciones

Cero en contra

La licencia aprobada al diputado petista Edgar "N" corre a partir del 19 de octubre y finaliza el 8 de diciembre; de momento no ha dado declaraciones el político mexicano.

Alcaldesa Lía Limón no recibe licencia por jefatura de la CDMX

Contrario a lo que pasó con el diputado Edgar "N" que se encontraba en prisión y recibió la licencia, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, no corrió con la misma suerte y le rechazaron el permiso de 30 días fuera del cargo para contender por la jefatura de Gobierno de la CDMX.

Con 18 votos a favor y 32 en contra, el pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó la no autorización de licencia temporal a Limón García esto generó distintas críticas en la esfera política, quienes aseguraron le tuvieron miedo a la competencia de cara a las elecciones 2024 que serán las más grandes de la historia de México.

"Miedo no, pavor es el que en Partido Morena me tienen, porque saben que soy una mujer fuerte y de resultados #NoLeSaquen. ¡Seré la próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México!”