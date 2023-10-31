Congreso de la CDMX le niega licencia a alcaldesa Lía Limón

La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón García, solicitó la separación de su cargo por un periodo de 30 días, del 5 de noviembre al 4 de diciembre, para poder contender en las elecciones 2024 por la jefatura de Gobierno de la capital; sin embargo, esta le fue negada.

Con 18 votos a favor y 32 en contra, el pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó la no autorización de licencia temporal a Lía Limón García, alcaldesa en Álvaro Obregón, quien solicitó separarse de su cargo por un periodo de hasta 30 días naturales, contabilizados a partir del domingo 5 de noviembre.

Al respecto, la diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña (PAN) expresó que la motivación para votar en contra de la licencia de la alcaldesa “obedece al interés político y al miedo a la competencia política y prefieren callar la voz de las mujeres que llevan a cabo un trabajo digno al frente de sus alcaldías”.

Lía Limón afirma que Morena le tiene miedo y por eso le negó la licencia

Por su parte, la militante del blanquiazul se mostró inconforme con la decisión del Congreso de la capital por negarle la licencia que pidió. A través de sus redes sociales escribió: "Miedo no, pavor es el que en Partido Morena me tienen, porque saben que soy una mujer fuerte y de resultados #NoLeSaquen. ¡Seré la próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México!".

Miedo no, pavor es el que en @PartidoMorenaMx me tienen, porque saben que soy una mujer fuerte y de resultados #NoLeSaquen. ¡Seré la próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México! https://t.co/Pnin3VChFt — Lía Limón (@lialimon) October 31, 2023

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 53, apartado A, numeral 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el 66 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, Lía Limón García solicitó al Congreso capitalino una licencia temporal para ausentarse del cargo como alcaldesa de Álvaro Obregón hasta por 30 días.

Los panistas no se mostraron satisfechos con la resolución de negarle la licencia a la alcaldesa, "Solamente dejar de manifiesto en este Congreso, la falta de sonoridad, que existe entre las mujeres del grupo parlamentario de Morena, es claro que lo que la motivación que hoy la tiene en contra de la licencia de la alcaldesa Lia Limón son solamente obedece a una cosa, al interés político, solamente se asume por una cosa, tienen miedo a la competencia política (...)", destacó Luisa Gutiérrez, diputada del PAN.