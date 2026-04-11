Marte y Neptuno se alinean el 13 de abril: a qué hora ver la conjunción y cómo verla

La conjunción de Marte y Neptuno será uno de los eventos astronómicos destacados del 13 de abril. Conoce a qué hora y algunos consejos clave para disfrutar mejor este fenómeno astronómico en el cielo nocturno.

¿Cómo y a qué hora ver la conjunción de Marte y Neptuno?

El próximo 13 de abril se registrará una conjunción entre Marte y Neptuno. El máximo acercamiento será a las 05:26 GMT, mientras que la conjunción se producirá a las 10:00 GMT.

Ambos planetas serán visibles durante aproximadamente una hora antes del amanecer, bajos sobre el horizonte oriental.

Marte, podrá observarse a simple vista, pero Neptuno, con magnitud 7.8, requerirá el uso de un telescopio. Además, cerca de ellos también podrán verse Mercurio y Saturno, formando un patrón en zigzag que da lugar a un pequeño desfile planetario en el cielo.

¿Qué es una conjunción planetaria?

Una conjunción planetaria ocurre cuando dos o más planetas parecen estar muy cerca entre sí en el cielo, aunque en realidad se encuentren a enormes distancias; se trata de una ilusión óptica.

Desde el punto de vista astronómico, este fenómeno se da cuando los objetos celestes comparten la misma ascensión recta o longitud eclíptica.

La ascensión recta es equivalente a la longitud terrestre proyectada sobre la esfera celeste, mientras que la eclíptica es la línea imaginaria que marca el recorrido aparente del Sol a lo largo del año.

Sin embargo, es importante no confundir una conjunción con un acercamiento cercano, ya que este último ocurre cuando los cuerpos están muy próximos en el cielo, pero sin compartir estas coordenadas.

Lluvia de meteoros Líridas 2026

La lluvia de Líridas 2026 ya tiene fecha y hora clave; el punto máximo será en la madrugada del 22 de abril, justo antes del amanecer, cuando las condiciones permitirán ver más meteoros en el cielo.

La lluvia estará activa del 16 al 25 de abril, aunque el 22 será el momento más intenso , cuando el llamado "radiante", el punto del cielo desde donde parecen salir los meteoros, que se ubique en su posición más alta.

Este evento es visible principalmente en el hemisferio norte, aunque también puede observarse en otras regiones, pero con menor intensidad.

