Lluvia de meteoros Líridas 2026: La hora exacta para ver el desfile de estrellas este mes

La lluvia de Líridas 2026 ya tiene fecha y hora clave; el punto máximo será en la madrugada del 22 de abril, justo antes del amanecer, cuando las condiciones permitirán ver más meteoros en el cielo.

Durante ese momento, se podrán observar hasta 20 estrellas fugaces por hora en zonas con poca contaminación lumínica; es decir, mientras más oscuro esté el cielo, mejor será la experiencia.

¿Cuándo ocurrirá la lluvia de Líridas 2026?

El fenómeno no se limita a un solo día. La lluvia de Líridas en 2026 estará activa del 16 al 25 de abril, aunque el 22 será el momento más intenso , cuando el llamado "radiante", el punto del cielo desde donde parecen salir los meteoros, que se ubique en su posición más alta.

Este evento es visible principalmente en el hemisferio norte, aunque también puede observarse en otras regiones, pero con menor intensidad.

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¿Qué son las Líridas y por qué se ven?

Las Líridas no son estrellas como tal. Se trata de fragmentos del cometa C/1861 G1 Thatcher que, al entrar a gran velocidad en la atmósfera terrestre, se desintegran y generan destellos luminosos que cruzan el cielo en segundos.

Este fenómeno ocurre cada año cuando la Tierra atraviesa una zona llena de partículas dejadas por ese cometa, que tarda más de 400 años en completar su órbita alrededor del Sol.

¿Cómo ver mejor la lluvia de Líridas 2026?

No necesitas telescopio. Lo más importante es alejarse de la ciudad y buscar un lugar oscuro, sin luces artificiales ni obstáculos como edificios o árboles.

La recomendación es mirar hacia zonas abiertas del cielo y, si es posible, recostarse para tener un campo visual más amplio; con el paso de los minutos, la vista se adapta a la oscuridad y aumenta la posibilidad de detectar más meteoros.

También es clave evitar la luz directa del celular, ya que puede afectar la visión nocturna.