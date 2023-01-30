Congreso CDMX renovará integrantes del Consejo Ciudadano de FGJ

La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México (CDMX) aprobó la convocatoria para renovar a los integrantes del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) local; estas son las fechas y requisitos.

Quienes aspiran a ocupar el Consejo Ciudadano de la CDMX son siete personas consejeras que estarán en el cargo para un periodo de un año y cuatro integrantes más para un periodo de dos años, los cuales serán renovados de manera escalonada posteriormente.

Requisitos para integrar el Consejo Ciudadano de la CDMX

De acuerdo con la convocatoria aprobada por el Congreso local, estos son algunos de los requisitos para quienes aspiran a integrar el Consejo Ciudadano.

*Tener nacionalidad mexicana.

*Ser mayor de 18 años.

*Ser personas de reputación honorable.

*Tener conocimientos y experiencia en el ámbito de procuración e impartición de justicia, investigación criminal y derechos humanos.

*Tener conocimientos y experiencia especialmente en grupos de atención prioritaria.

*Contar con una visión de atención a las víctimas y perspectiva de género, que deberá acreditarse con la documentación idónea.

*Presentar un plan de trabajo que contenga exposición de motivos con las razones para pertenecer al consejo en mención.

Fechas para elegir integrantes del Consejo Ciudadano de CDMX

Según la calendarización del proceso, la inscripción y recepción de documentos de los aspirantes a integrar el Consejo Ciudadano de la CDMX podrá realizarse del 6 al 12 de febrero del 2023.

La publicación de aspirantes que cumplan con los requisitos se hará el 14 de febrero próximo.

La recepción de opiniones de la ciudadanía será del 15 al 21 de febrero.

Las entrevistas quienes aspiran a integrar el Consejo Ciudadano se llevarán a cabo los días 17 y 20 de febrero

La Comisión de Administración y Procuración de Justicia aprobará a quienes aspiren a estos puestos el 24 de febrero de 2023.

