Este sábado cientos de personas se reunieron en la plaza frente a la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra y alrededor de 20 mil personas marcharon en la capital suiza de Berna para pedir la paz después de que Rusia lanzara una invasión a Ucrania.

La gente llevaba carteles como "Alto a la guerra", "Soy ruso y estoy en contra de la guerra", "Apoya a Ucrania", "Haz que Ucrania sea miembro de la OTAN ahora" y "No al imperialismo ruso".

Las fuerzas rusas atacaron las ciudades ucranianas con artillería y misiles de crucero el sábado por tercer día consecutivo.

Valery Bragar / Rusa residente en Suiza:

Estoy aquí porque estoy extremadamente avergonzado de mi país de nacimiento. Estoy muy avergonzado de ver hoy al Sr. Putin usando una estrategia muy básica de un dictador, que es crear un enemigo en un país vecino para ocultar su desastrosa situación interna.

Ucrania solicitó que se celebrara un debate urgente en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la situación derivada de la "agresión rusa".

El presidente del consejo de la ONU se reunió y discutió la solicitud con el organismo de 47 miembros para su consideración. Se necesitaba una mayoría simple para celebrar el debate urgente durante la inauguración de su principal sesión anual de un mes de duración.

Pero cuando llegó el momento de la votación, a pesar de que 11 miembros votaron en contra de la incursión en Ucrania, Rusia utilizó su poder de vetó y el asunto quedó en el limbo.

Paralizan la ONU; cientos protestan vs conflicto entre Ucrania y Rusia.|PIERRE ALBOUY/REUTERS

En solidaridad a Ucrania, miles paralizan la ONU y la capital Suiza

Hoy una multitud de manifestantes que los organizadores estimaron en 20 mil personas también marcharon en la capital suiza de Berna para expresar su solidaridad con Ucrania. La bandera ucraniana ondeaba sobre la sede del ayuntamiento.

“Así que estamos aquí por solidaridad con Ucrania y estamos aquí para establecer una señal de nuestros valores en los que creemos, que son la democracia, la libertad y la paz. Queremos la paz para el pueblo de Ucrania y no estamos de acuerdo con lo que está pasando y con la guerra cruel que empezó y que nadie quería, fue una guerra sin provocación.”, dijo la residente de Berna, Andrea Ciupina.

Algunos pidieron al gobierno suizo que tome medidas más duras contra Rusia.