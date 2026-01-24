¡Qué no te multen el sábado! Consulta el Hoy No Circula este 24 de enero

Antes de arrancar el motor este sábado 17 de enero de 2026, te conviene frenar y revisar el Hoy No Circula , ya que el programa estará vigente tanto en la Ciudad de México (CDMX) como en el Estado de México (Edomex).

La medida busca reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire, pero ignorarla puede salir caro: los conductores que no respeten la restricción se exponen a multas y contratiempos innecesarios. Para evitar sorpresas y planear mejor tus traslados, aquí te contamos lo que debes tomar en cuenta antes de salir.

El sábado 24 de enero de 2025 no podrán circular los vehículos con holograma 2, así como los de holograma 1 cuya terminación de placa sea par (0, 2, 4, 6 y 8). Los autos foráneos sin verificación vigente también deberán acatar la restricción.

El programa se aplica desde las 5:00 hasta las 22:00 horas. Circular en horario restringido puede derivar en multas de hasta $3,112.20 pesos y la remisión del vehículo al corralón.

Autos exentos del Hoy No Circula sabatino

Los vehículos que están exentos de las restricciones vehiculares por el Hoy No Circula deben tener Holograma 0 y Holograma 00.



Vehículos de emergencia

Vehículos que utilizan tecnologías sustentables

Vehículos de transporte escolar

Vehículos de servicios funerarios

Vehículos de servicio particular que transporten o que sean conducidos por personas con discapacidad que cuenten con la autorización o placa de matrícula

Vehículos que cuya situación acredite una emergencia médica

La CAMe indica que esta estrategia es clave para contener los niveles de contaminación en la Zona Metropolitana, ya que limitar la cantidad de vehículos en las calles contribuye a mantener una mejor calidad del aire.

Ignorar el Hoy No Circula no solo provoca caos en el tráfico, también puede convertirse en un golpe directo al bolsillo.

En 2026, las multas por incumplir el programa se calculan en Unidades de Medida y Actualización, lo que significa sanciones que superan los dos mil pesos y pueden rebasar los tres mil.