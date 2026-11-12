Ante la posibilidad de que el Congreso de la Unión integre una comisión o abra una investigación sobre lo ocurrido en la elección presidencial de 2006, el exdirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Guadalupe Acosta Naranjo, manifestó públicamente su disposición para acudir a rendir testimonio. A través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de X, el político, quien formó parte del equipo estratégico de campaña en aquel proceso electoral, señaló que cuenta con información de primera mano sobre la operación interna de la coalición y solicitó ser citado junto al expresidente Andrés Manuel López Obrador para contrastar versiones ante los legisladores.

Si las cámaras van a “investigar” qué pasó en la elección de 2006 manifiesto mi disposición para rendir mi testimonio.



Como dirigente del PRD, y parte del cuarto de guerra con AMLO tengo información que puede ser útil.



Invítenme junto a Andrés, podemos contrastar versiones. — Guadalupe Acosta Naranjo (@acostanaranjo) November 12, 2026

En su publicación, Acosta Naranjo subrayó su papel como integrante del llamado “cuarto de guerra” durante la contienda electoral de hace dos décadas, etapa en la que compartió la estrategia política con el entonces candidato de la coalición Por el Bien de Todos. “Si las cámaras van a ‘investigar’ qué pasó en la elección de 2006, manifiesto mi disposición para rendir mi testimonio. Como dirigente del PRD, y parte del cuarto de guerra con AMLO, tengo información que puede ser útil. Invítenme junto a Andrés, podemos contrastar versiones”, escribió el exlegislador, planteando un debate directo sobre las decisiones tomadas antes, durante y después de la jornada electoral.

El trasfondo político de 2006 y las implicaciones de reabrir el expediente

El pronunciamiento de Guadalupe Acosta Naranjo surge en medio de las discusiones impulsadas desde el bloque oficialista en el Poder Legislativo para revisar los comicios de 2006, proceso en el que el entonces Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró ganador a Felipe Calderón Hinojosa por una diferencia de 0.56 % de los votos frente a Andrés Manuel López Obrador. Mientras sectores afines a Morena sostienen la narrativa de que existió un fraude electoral orquestado desde las instituciones de aquel momento que derivaron en el plantón de Paseo de la Reforma.

La propuesta de un careo público entre Acosta Naranjo y López Obrador introduce un elemento de tensión política en la agenda parlamentaria. Por un lado, el oficialismo busca utilizar la revisión histórica como argumento para respaldar sus reformas al sistema electoral y cuestionar a los órganos autónomos; por otro, exintegrantes de la izquierda que hoy mantienen una postura crítica frente al gobierno advierten que abrir el expediente implicaría auditar también la estrategia interna de la propia campaña de 2006, el manejo financiero del movimiento y los acuerdos políticos posteriores de quienes encabezaron la movilización.